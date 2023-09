Resultado do Corinthians feminino e Ferroviária: Timão é campeão

A hegemonia do Timão está mais viva do que nunca no futebol feminino! Com a Neo Química Arena lotada, o Corinthians feminino venceu a Ferroviária por 2 x 1 neste domingo, 10 de setembro, durante a final do Campeonato Brasileiro. Este é o quinto título brasileiro do alvinegro, por isso veja como foi a partida.

Veja: Quanto ganha uma jogadora de futebol feminino

Placar do Corinthians feminino e Ferroviária hoje

Pelo quarto ano consecutivo, o Corinthians é o campeão do Brasileirão feminino. Este é o quinto título do Timão no campeonato, e o segundo no ano já que o elenco venceu o Flamengo na Supercopa do Brasil durante o começo da temporada.

No total, o Corinthians feminino disputou sete finais do Brasileirão, com cinco conquistas entre 2018, 2020, 2021, 2022 e agora 2023, e dois vices em 2017 e 2019. O time de Itaquera escreve o seu nome na história do futebol como o maior vencedor de todos os tempos.

O caminho do Timão até aqui foi difícil. Na primeira fase o elenco venceu 12 partidas, empatou uma e perdeu duas diante dos outros 15 clubes, mas garantiu a liderança com 37 pontos, além de obter a melhor campanha.

Classificado para as quartas de final, passou do Cruzeiro por 6x3 no agregado, com direito a goleada na partida de volta, na Neo Química Arena. Na semifinal, o grupo passou pelo tradicional Santos, com vitória por 3x0 no primeiro jogo, na Vila Belmiro, e 2x0 na volta, em casa.

Na primeira partida da final, Ferroviária e Corinthians não saíram do zero a zero. Na volta, o elenco surpreendeu e faturou o pentacampeonato.

Mas nada disso seria possível sem Arthur Elias. Este é o título de número 14 do treinador no comando do Corinthians feminino, desde 2016 quando assumiu o clube paulista. Ao fim da participação do Timão na Libertadores, Arthur irá assumir o comando da Seleção Brasileira de futebol feminino.

Qual é a premiação do Brasileirão feminino?

Sob o objetivo de ampliar a visibilidade e o investimento do futebol feminino no país, a CBF vai entregar para o campeão brasileiro R$ 1,2 milhão, enquanto o segundo colocado vai ficar com R$ 600 mil como recompensa pelo esforço em campo.

Este ano, a CBF anunciou o aumento de 20% se comparado aos valores do ano passado, quando o Corinthians ganhou 1 milhão de reais, enquanto o Internacional faturou R$ 500 mil.

A gestão do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, garantiu que a entidade de futebol irá investir cada vez mais em diferentes competições, desde o Brasileirão até a Supercopa do Brasil.

Clube vencedor do @BRFeminino vai levar R$ 1,2 milhão e o vice, R$ 600 mil. Valores pagos são 20% maiores que no ano passado Mais uma premiação recorde para o futebol feminino. A Confederação Brasileira de Futebol dará para o clube campeão o prêmio de R$1,2 milhão e R$ 600 mil… pic.twitter.com/04MWTxIIgU — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 9, 2023

Corinthians é o maior campeão feminino

Com a conquista deste domingo, o Corinthians feminino amplia a sua vantagem na lista dos maiores vencedores do Campeonato Brasileiro de futebol feminino da CBF, com cinco títulos, três a mais do que as Guerreiras Grenás, de Araraquara.

O primeiro troféu conquistado pelo elenco foi em 2018, quando derrotou a extinta Rio Preto. Perdeu a taça no ano seguinte para a própria Ferroviária e, mais tarde, em 2020, ganhou do Avaí Kindermann.

Confira a lista completa dos campeões brasileiros.

Corinthians - 5 títulos

2018, 2020, 2021, 2022 e 2023

Ferroviária - 2 títulos

2014 e 2019

Santos - 1 título

2017

Flamengo - 1 título

2016

Rio Preto - 1 título

2015

Centro Olímpico - 1 título

2013

Time do Corinthians feminino

Sob o comando de Arthur Elias, atual treinador da Seleção Brasileira de futebol feminino, o Corinthians conquistou o quinto título do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. A vitória, entretanto, não seria possível sem o esquadrão de jogadoras em cada uma das rodadas até a final.

O resultado foi perfeito e, agora, a taça vai para a casa do Timão para ser exposta ao lado das outras quatro conquistas na história do Brasileirão.

Confira o elenco profissional completo do Corinthians feminino, campeão brasileiro de 2023.

GOLEIRAS:

Kemelli

Lelê

Mary Camilo

Tainá

LATERAIS:

Carol Tavares

Isabela

Kati

Paulinha

Yasmim

ZAGUEIRAS:

Andressa

Tarciane

Campiolo

Erika

MEIAS:

Gabi Morais

Ju Ferreira

Luana

Duda Sampaio

Mariza

Diany

Tamires

Gabi Zanotti

Victoria

Grazi

ATACANTES:

Carol Nogueira

Ellen

Fernanda

Gabi Portilho

Jaqueline

Jheniffer

Millene

Leia também:

Quanto ganha uma jogadora de futebol feminino do Corinthians?