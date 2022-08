O Verdão se mantém na liderança com oito rodadas de invencibilidade. Já o Flamengo perdeu a chance de chegar an vice-liderança da competição.

Resultado do jogo do Flamengo x Palmeiras fica no 1 x 1; veja lances

Resultado do jogo do Flamengo x Palmeiras fica no 1 x 1; veja lances

Palmeiras e Flamengo empataram em 1 x 1 neste domingo, 21 de agosto, no Allianz Parque, na capital paulista. O resultado do jogo do Flamengo hoje trouxe apenas um ponto para cada um dos elencos, jogando pela 23ª rodada do Brasileirão.

Veja a escalação do jogo.

Resultado do jogo do Flamengo hoje

Palmeiras e Flamengo são os melhores elencos do futebol brasileiro hoje. Quando os dois se enfrentam, a partida é de qualidade. Neste domingo, pela 23ª rodada do Brasileirão, o resultado do jogo do Flamengo com o Palmeiras foi empate em 1 x 1, no Allianz Parque.

O Palmeiras foi o primeiro a ter a iniciativa de sair para jogo com chute de Veiga, mas Santos fez a defesa. Nos primeiros minutos o Flamengo começou a aparecer, impedindo o Palmeiras de agir dentro de campo e ampliando a marcação em cima dos principais jogadores.

O Flamengo teve a primeira oportunidade aos 13 minutos com João Gomes, em chute direto para as mãos de Weverton. A partir daí, só deu Mengo no clássico nacional, com novas chances de Marinho, Victor Hugo e Matheuzinho.

Foi aos 28 minutos que o Rubro-Negro finalmente, depois de pressionar o rival, abrir o placar. Em jogada de Ayrton Lucas pela esquerda, o lateral alçou a bola para Victor Hugo que de cabeça encheu as redes.

Até o fim do primeiro tempo, o jogo seguiu morno e só com bom desempenho do Flamengo. O Palmeiras trocou passes mas pouco chegou, mas o resultado do jogo do Flamengo deu a vantagem para o carioca.

Gol do Flamengo!

Jogadaça do Ayrton Lucas que cruzou para o gol de Victor Hugo!#PALxFLA pic.twitter.com/blIo2StPAn — CENTRAL DO FLAMENGO (@CENTRALDOFLA2) August 21, 2022

No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu virar o jogo em seu favor e começou melhor. O primeiro susto veio aos 3 minutos com Raphael Veiga, para defesa de Santos. O Verdão continuou insistindo e marcando os rivais, obrigando o clube carioca a segurar a pressão.

A resposta do Flamengo saiu aos 7 minutos com Lázaro, batendo em cima de Weverton, mas sem sucesso. Com bola lá e cá, o Palmeiras mais uma vez tomou o controle e continuou a pressionar os rivais até que, aos 15 minutos, Veiga acertou em cheio as redes de Santos, mas o gol foi cancelado por impedimento.

Cinco minutos depois, Veiga confirmou o seu bom momento e acertou mais uma vez o gol para o Palmeiras, desta vez valendo para trazer o empate em chute na entrada da área.

Gol do Palmeiras. Golaço do Raphael Veiga. pic.twitter.com/xBBinxiDtW — SEPalmeirense ⓟ (@SEPalmeirense_) August 21, 2022

Dorival Junior apostou nos titulares a partir dos 30 minutos para tentar virar o jogo em seu favor. Arrascaeta, Vidal e Gabriel entraram em campo, prontos para mudar a partida. Com isso, o Flamengo ganhou velocidade e conseguiu chegar até o outro lado, enquanto o Palmeiras tentou se segurar e até pressionar o adversário.

Arrascaeta mandou a bola para fora aos 39 minutos, do ladinho do gol, perdendo a oportunidade do grupo carioca. O Palmeiras conseguiu chegar até a defesa rival, mas acabou sempre travado.

O Verdão insistiu no finalzinho da partida, mas nada mudou. Por 1 x 1, o resultado do jogo do Flamengo hoje ficou com apenas um ponto para cada.

Próximo jogo do Mengão na Copa do Brasil

O próximo jogo do Flamengo é na quarta-feira, 24 de agosto, contra o São Paulo pelo confronto de ida pela semifinal na competição. A partida será no Estádio do Morumbi, na capital paulista, às 21h30, horário de Brasília.

O elenco venceu o Athletico Paranaense nas quartas de final para garantir a vaga na fase final da competição, sob o placar de 1 x 0 no agregado.

Depois, o Flamengo só volta a jogar pelo Brasileirão no fim de semana, contra o Botafogo, no domingo em 28 de agosto de 2022.

Enquanto isso, o Palmeiras só volta a jogar no fim de semana contra o Fluminense, no sábado, 27 de agosto, pela 24ª rodada do Brasileirão jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Leia também: Quanto custa completar o Álbum da Copa do Mundo 2022