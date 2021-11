Sampaio Corrêa x Cruzeiro hoje: onde assistir e horário do jogo (18/11)

Na abertura da 37ª e penúltima rodada do Brasileirão Série B, as equipes do Sampaio Corrêa e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, 18, a partir das 21h. O confronto ocorre no Estádio Castelão, mas com transmissão apenas da TV fechada. Veja então como assistir o jogo do Sampaio Corrêa x Cruzeiro hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Sampaio Corrêa x Cruzeiro hoje?

A partida entre as equipes hoje, 18, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto pelo SporTV e Premiere, pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data : 18 de novembro 2021

: 18 de novembro 2021 Horário : 21 horas (horário de Brasília)

: 21 horas (horário de Brasília) Local : Estádio Castelão – São Luís (MA)

: Estádio Castelão – São Luís (MA) Onde assistir jogo Sampaio Corrêa x Cruzeiro hoje: SporTV e Premiere

Cruzeiro busca eliminar chances de rebaixamento

Com 46 pontos conquistados e na 11ª posição, o Cruzeiro ainda tem chances remotas de ser rebaixado, a duas rodadas do fim. Matematicamente a queda ainda é possível, mas uma vitória ou empate nesta quinta-feira, 18, elimina de vez a probabilidade e garante a Raposa na segunda divisão.

Por outro lado, o Sampaio Corrêa tem a mesma pontuação que a equipe cruzeirense, mas fica em 10º por conta do número de vitórias. As chances da equipe cair também são numericamente reais, mas pouco prováveis. Entre a Bolívia Querida e a zona do rebaixamento há seis clubes.

No primeiro turno, equipes empataram em 1 a 1. Relembre:

Qual a provável escalação de Sampaio Corrêa x Cruzeiro?

Em busca do triunfo para se afastar da briga pelo rebaixamento, os dois clubes não devem poupar na rodada e vão com o que possuem de melhor no elenco para conseguirem o triunfo. Veja abaixo então qual deve ser a escalação do jogo do Sampaio Corrêa x Cruzeiro hoje:

Sampaio Corrêa: Daniel; Watson, Allan, Nilson, Alyson; Baraka, Márcio Araújo, Eloir; Pimentinha, Nadson e Ciel.

Cruzeiro: Fábio; Norberto (Flávio), Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Lucas Ventura, Rômulo e Giovanni; Vitor Leque, Wellington Nem e Thiago.

