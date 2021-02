São Paulo x Ceará (10/2): onde assistir e escalações do jogo da Série A

Buscando se recuperar no Campeonato Brasileiro após a saída do técnico Fernando Diniz, o São Paulo encara o Ceará nesta quarta-feira (10), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h, mas no Estádio do Morumbi.

Onde assistir São Paulo x Ceará?

O confronto entre São Paulo e Ceará não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe o jogo ao vivo para todo o país, a partir das 21h, no pay-per-view.

Prováveis escalações

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan (Tchê Tchê), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Pablo.

Ceará: Richard; Samuel Xavier, Klaus (Tiago Pagnussat), Eduardo Brock (Luiz Otávio) e Bruno Pacheco (Kelvyn ou Alyson); Fabinho e Fernando Sobral; Léo Chu, Vina e Lima; Cléber.

🆕🎥 Com treino no Morumbi, Tricolor se prepara para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira. Assista aqui > https://t.co/Yc8UJc98SH#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/ledaRwZZQd — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 10, 2021

Rodada 35 do Campeonato Brasileiro

Bahia 2 x 2 Goiás

Atlético-GO 1 x 1 Santos

RB Bragantino 1 x 1 Flamengo

08/02

Botafogo 2 x 5 Grêmio

10/02

Inter x Sport – 19h

Fortaleza x Vasco – 19h15

São Paulo x Ceará – 21h

Fluminense x Atlético-MG – 21h30

Corinthians x Athletico-PR – 21h30

17/02

Coritiba x Palmeiras

Como São Paulo e Ceará chegam para o confronto?

Em crise desde o início do ano, o São Paulo segue então sua luta para se recompor na competição. O clube ainda não venceu em 2021 e seu último triunfo no Brasileirão ocorreu então dia 26 de dezembro, contra o Fluminense. Após saída do técnico Fernando Diniz, na segunda (1), o time continua sem um treinador oficial, mas Marcos Vizolli assumiu interinamente. O Tricolor segue em trabalho para anunciar o novo comandante ainda nesta temporada, no entanto até o momento nada foi oficializado.

Já o Ceará, logo depois de engatar duas vitórias seguidas e sonhar com vaga na Libertadores, perdeu dois confrontos em sequência e viu a distância para o G-7 aumentar. No entanto, atualmente o Vozão é o 13º colocado, com 45 pontos e está embolado na meio da tabela.