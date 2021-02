São Paulo x Palmeiras (18/2): onde assistir e escalações do clássico

Em partida atrasada da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras se enfrentam no Morumbi, nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30. Em busca do título da competição, o Tricolor precisa da vitória para continuar sonhando com o título. Já o Verdão, sem pretensões no campeonato, apenas se prepara para final da Copa do Brasil.

Onde assistir São Paulo x Palmeiras?

O clássico entre São Paulo e Palmeiras não terá transmissão da tv aberta. O Premiere exibe o confronto ao vivo, a partir das 21h30, no pay-per-view.

Prováveis escalações

Provável escalação do São Paulo: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Igor Gomes; Luciano e Carneiro (Pablo).

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Viña; Danilo, Felipe Melo e Raphael Veiga; Rony, Breno Lopes e Luiz Adriano.

Como São Paulo e Palmeiras chegam para o jogo?

Precisando da vitória para continuar sonhando com o título, o São Paulo tem jogo de vida ou morte contra o Palmeiras. Em quarto lugar, o Tricolor está com 62 pontos, mas com três jogos para cumprir. Caso não vença a partida, o time paulista dá adeus a chance do título, pois não chegaria aos 71 pontos, pontuação mínima que o clube precisa par a ser campeão.

Já o Verdão apenas segue cumprindo tabela no Brasileirão. Sem chances de título, o clube já esta classificado para a Libertadores, mas ainda tem a final da Copa do Brasil para disputar. O time de Abel Ferreira enfrenta o Grêmio, na decisão, com o jogo de ida marcado para o dia 28, e a volta então para o dia 7 de março.

