Se o Atlético-MG ganhar hoje é campeão? Entenda

O Atlético-MG visita o Bahia, na Arena da Fonte Nova, em Salvador, nesta quinta-feira (2), às 18h00, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder isolado, o Galo tem 78 pontos com 35 jogos disputados. Portanto, confira: se o Atlético-MG ganhar hoje, é campeão?

Se o Atlético-MG ganhar hoje é campeão?

Se o Atlético-MG ganhar do Bahia hoje, (2), na Arena Fonte Nova, em Salvador, ele será o campeão brasileiro de 2021.

Com 78 pontos em 35 rodadas, o Galo é o primeiro colocado de forma isolada e está oito pontos na frente do Flamengo, o segundo. Ou seja, com uma vitória contra o Bahia, o Atlético-MG estará a 11 pontos do time carioca, que só pode conquistar mais nove nas três partidas restantes para o fim da competição.

Obstáculos para o Atlético-MG ser campeão

Para conquistar o título, o Galo precisa quebrar um tabu de nove jogos sem vitória contra o Tricolor em Salvador. A última vitória mineira lá foi em 2003 e, desde então, foram dois triunfos do Bahia e sete empates.

Além disso, o time mandante, comandado por Guto Ferreira, não vive bom momento no Campeonato Brasileiro, já que briga contra o rebaixamento. Em 17º, o Bahia precisa vencer para voltar a ficar fora do Z4 e tentar escapar da queda para a Série B.

Escalações Bahia x Atlético-MG

Com Jair, Allan e Diego Costa suspensos, o Atlético-MG deve ter mudanças no time titular para o jogo decisivo desta quinta-feira. Tchê Tchê e Nacho devem ser novidades no meio de campo e a terceira vaga nos onze iniciais deve ficar entre Alan Franco ou Eduardo Vargas.

Dessa forma, o Galo deve ir a campo com: Éverson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Tchê Tchê e Zaracho; Hulk, Nacho e Keno; Vargas (Alan Franco).

Já o Bahia não poderá contar com Juninho Capixaba, expulso na partida contra o Atlético-GO.

Sendo assim, Guto Ferreira deve escalar o time com: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca e Lucas Mugni; Rossi, Rodriguinho e Raí Nascimento; Gilberto.

