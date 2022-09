Série B: onde assistir Ituano x Brusque ao vivo hoje e horário (24/09)

Pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ituano recebe o Brusque neste sábado, 24 de setembro, no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu. A bola vai rolar às 11h (Horário de Brasília), por isso saiba onde assistir Ituano x Brusque ao vivo hoje.

Onde assistir Ituano x Brusque ao vivo hoje

O jogo do Ituano e Brusque hoje vai passar no Premiere, pay-per-view, às 11h (horário de Brasília), além da transmissão no GloboPlay, serviço de streaming por assinatura.

O canal do Premiere está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, ou seja, o torcedor deve obter o pay-per-view em sua programação para curtir ao vivo a partida de futebol neste sábado. No entanto, o pacote de canais está disponível somente por valor extra na mensalidade.

Para assistir através do celular, o torcedor tem a opção do GloboPlay, serviço de streaming para assinantes. O torcedor que já é assinante pode acessar o aplicativo no celular, tablet, computador e smart TV com o e-mail e a senha de usuário.

Os pacotes para quem não é membro estão disponíveis no site www.globoplay.globo.com entre números de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Ituano x Brusque: como estão as equipes na temporada?

Provável escalação do Ituano: o Ituano mantém vivo o sonho de garantir o acesso até a elite do Campeonato Brasileiro, mesmo com poucas chances de classificação. Em 7º lugar com 41 pontos, coleciona dez vitórias, dez empates e nove derrotas na temporada, com o quinto melhor ataque em 33 gols marcados e 28 sofridos. Se vencer, pode brigar com o Londrina e o Vasco na reta final.

Jefferson; Mário Sérgio, Bernardo Schappo, Rafael Pereira, Raí; Kaio, Ceará, Jorge Andrés; Brenner, Gerson e Jaú.

Provável escalação do Brusque: do outro lado, o Brusque corre contra o tempo para não ser rebaixado até a terceira divisão do Brasileiro. Em 18º lugar com 31 pontos, soma oito vitórias, sete empates e quinze derrotas com aproveitamento de 34%. Porém, mesmo se garantir o triunfo neste sábado o elenco catarinense não deixa a zona de rebaixamento nesta rodada.

Juninho; Pará, Ianson, Wallace, Angelo; Potiguar, Wagner Pereira, Franklin, Luiz Antônio; Fernandinho e Patrick.

Classificação da Série B do Brasileirão atualizada

A reta final se aproxima na Série B do Campeonato Brasileiro. Disputada em 38 rodadas, o primeiro colocado será declarado o campeão, enquanto os outros três na parte de cima da classificação se garantem junto ao líder na elite do futebol brasileiro.

Na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão. São 38 rodadas, divididas em primeiro e segundo turno.

1 Cruzeiro – 68 pontos

2 Grêmio – 53 pontos

3 Bahia – 51 pontos

4 Vasco – 48 pontos

5 Londrina – 45 pontos

6 Sport – 43 pontos

7 Ituano – 41 pontos

8 Ponte Preta – 40 pontos

9 CRB – 40 pontos

10 Criciúma – 40 pontos

11 Tombense – 40 pontos

12 Sampaio Corrêa – 39 pontos

13 Vila Nova – 37 pontos

14 Novorizontino – 36 pontos

15 Chapecoense – 35 pontos

16 Guarani – 35 pontos

17 CSA – 32 pontos

18 Brusque – 31 pontos

19 Operário PR – 30 pontos

20 Náutico – 27 pontos

