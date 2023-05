Série B: Onde assistir jogo da Chapecoense x Novorizontino - 06/05

Neste sábado, 06 de maio, o jogo da Chapecoense hoje vai ser contra o Novorizontino pela quinta rodada rodada do Campeonato Brasileiro da Série B às 20h30 (Horário de Brasília). O embate vai ser na Arena Condá, em Chapecó, com duas equipes disputam no meio da tabela.

A Chape ocupa a décima posição com quatro pontos, enquanto o Novorizontino soma sete em sétimo lugar.

Como assistir jogo da Chapecoense hoje ao vivo

A BAND transmite na TV aberta o jogo da Chapecoense hoje na Série B do Brasileirão neste sábado. O duelo contra o Novorizontino vai começar às 20h30, horário de Brasília, pela quinta rodada da competição.

O canal vai exibir a partida para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste ao vivo e de graça. O torcedor não precisa pagar nada para assistir, é só sintonizar o televisor na emissora e curtir o clube do coração. Dá para ver também nas plataformas digitais da BAND, tanto no site como no BandPlay de graça se você mora nas regiões determinadas.

No Premiere, pay-per-view, é preciso ser cliente da TV paga e ter o pacote de canais de futebol para acompanhar o evento neste sábado. O GloboPlay retransmite as imagens na plataforma.

Horário : 20h30 (Horário de Brasília)

: 20h30 (Horário de Brasília) Local : Arena Condá, em Chapecó

: Arena Condá, em Chapecó Onde assistir: Band, Bandplay, Premiere e GloboPlay

Escalações de Chapecoense x Novorizontino

Em busca do triunfo na quinta rodada do Brasileirão na Série B, os dois clubes devem ir a campo neste sábado com o que possuem de melhor no elenco. Todos os titulares devem jogar em busca dos três pontos. A bola rola entre Chapecoense e Novorizontino às 20h30, em Chapecó.

Veja então abaixo os prováveis times:

Chapecoense: Airton; Cris Silva, Victor Ramos, Rodrigo, Felipe Albuquerque; Bruno Vinicius, Pablo Siles, Carlos Eduardo de Souza, Felipe Ferreira; Ribamar e Bruno Nazário.

Novorizontino: Jordi; Ligger, César, Adriano Martins; Roberto, Geovane, Marlon, Lepu; Ronaldo, Aylon e Denner.

Como vem as equipes?

A Chapecoense vem de derrota para o Atlético Goianiense no meio de semana, dentro de casa. Sob o comando de Argel Fuchs, o elenco catarinense ocupa a décima posição com quatro pontos, somados em uma vitória, um empate e uma derrota. O time pode melhorar o seu desempenho se vencer hoje.

Do outro lado, o Novorizontino ganhou do Mirassol na última rodada, clássico regional. Agora, ocupa a sétima posição com sete pontos conquistados em duas vitórias, um empate e uma derrota. A vitória neste sábado coloca o time do interior no cenário principal, entre o G-4.

