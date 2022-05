Série B: onde assistir Londrina x Operário PR ao vivo e horário (25/05)

Nesta quarta-feira, 25 de maio, as equipes de Londrina e Operário Paranaense se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio do Café, na cidade de Londrina, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir Londrina x Operário PR ao vivo hoje.

Onde assistir Londrina x Operário PR ao vivo?

Quer saber onde assistir Londrina x Operário PR hoje ao vivo na Série B? O torcedor deve sintonizar os canais do SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília, nesta quarta-feira.

A emissora está disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Para curtir todas as emoções da Série B do Brasileirão, o torcedor deve obter o canal em sua programação.

Outra opção é o pay-per-view Premiere, também disponível em operadoras de TV por assinatura no formato de canal ou online, através da plataforma para celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo Londrina x Operário PR hoje:

Data: 25/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Café, na cidade de Londrina

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Onde assistir: SporTV e Premiere

+Confronto das oitavas de final da Copa do Brasil 2022 tem 16 classificados

Londrina e Operário PR na Série B do Brasileirão

O elenco do Londrina vem de derrota para o CRB no último fim de semana. Ocupando a 15ª posição com 8 pontos, busca os três pontos nesta quarta-feira para subir na classificação e quem sabe nas próximas rodadas buscar uma melhor posição em busca do acesso até a elite do Brasileirão.

Do outro lado, o Operário vem na 7ª posição com 12 pontos, tendo a oportunidade de alcançar também o G4 da competição ainda nesta rodada se vencer o jogo desta quarta-feira. Além disso, se garantir a diferença no saldo de gols, pode terminar a semana em terceiro lugar na tabela.

Escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Felipe, Gustavo Vilar dos Santos, Salmon, Samuel Santos; João Paulo, Marcinho, Douglas Coutinho, Gegé, Caprini; Gabriel. Técnico: Adílson Batista

Escalação do Operário PR: Vanderlei; Thales, Reniê, Fabiano, Raphael Lourenço Santos; Ricardinho, Marcelo Oliveira Pinto, Tomas Bastos, Reina; Silvinho e Paulo Sérgio. Técnico: Claudinei Oliveira

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.