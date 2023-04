Onde assistir Londrina x ABC ao vivo na Série B do Brasileirão - 16/04

Pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes de Londrina x ABC se enfrentam neste domingo, 16 de abril, no Estádio do Café, na cidade de Londrina. A partida tem início às 15h30 (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo na TV aberta hoje. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza foi escalado para apitar o jogo da Série B neste domingo.

Onde vai passar o jogo do Londrina x ABC hoje

A partida entre Londrina x ABC será transmitida na BAND e no Premiere ao vivo. O torcedor pode acompanhar a estreia dos clubes na televisão aberta e também entre as operadoras por assinatura, além da internet.

A Rede Bandeirantes transmite o embate para todo o Brasil. Além disso, dá para ver de graça a programação no site da emissora (www.Band.com.br) e no Bandplay.

Outra opção é curtir no Premiere, pay-per-view, entre a TV a paga. O aplicativo de streaming GloboPlay também é possibilidade para assistir Londrina x ABC hoje.

Jogos da primeira rodada do Brasileirão Série B de 2023

Como chegam as equipes?

O Londrina está sem jogar desde fevereiro, quando não avançou até as etapas decisivas do Campeonato Paranaense no início da temporada. Na Copa do Brasil, o time perdeu na primeira rodada para o Nova Mutum. O embate neste domingo é importante para o clube se quiser permanecer na segunda divisão e, quem sabe, brigar pelo acesso.

O ABC, por outro lado, vem de derrota para o Grêmio no meio da semana, durante a terceira fase da Copa do Brasil, mas continua vivo na segunda fase do Campeonato Potiguar. Mesmo fora de casa, o time do ABC tem certa vantagem contra o adversário.

Escalações de Londrina e ABC

Londrina: Lucas Frigeri; Léo Morais, Da Silva, Patrick, Salomão; Jatobá, Higor Leite, João Paulo; Paulinho, Caio e Vinicius Barata.

ABC: Simão; Luiz Gustavo, Afonso, Richardson, Márcio Azevedo; Wellington Reis, Daniel, Léo Ceará; Maycon Douglas, Felipe Garcia e Fábio Lima.

O time do Londrina não tem novas baixas. Por isso, o técnico Alexandre Gallo deverá utilizar todos os titulares.

Para Fernando Marchiori, comandante do ABC, Matheus Anjos, Bruno Lima e Walfrido são os desfalques.

Tem VAR na Série B?

Sim, o VAR - ou árbitro de vídeo - funcionará em todos os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro este ano. A escala de arbitragem da CBF define cada um dos responsáveis entre os confrontos, incluindo também auxiliares no árbitro de vídeo.

O juiz no VAR fica responsável por observar todos os lances da partida, incluindo possível pênalti, faltas e até mesmo cartões amarelos e vermelho. Este ano, a tecnologia passou por atualizações como o sistema das linhas de impedimento.

As atualizações dão a segurança necessária para os times.

