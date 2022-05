As equipes se enfrentam neste domingo, 15 de maio, pela sétima rodada da Série B do Brasileirão com transmissão ao vivo

Série B: onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje? Saiba o horário (15/05)

Buscando a liderança da Série B no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro visita o Náutico no Estádio dos Aflitos, em Recife, neste domingo, 15 de maio, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela sétima rodada da competição. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje?

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje vai ser na Globo, SporTV e Premiere, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A emissora da Rede Globo, na TV aberta, vai transmitir o jogo do Brasileirão Série B ao estado de Minas Gerais e Pernambuco neste domingo ao vivo e totalmente de graça. Para assistir, basta sintonizar no televisor o canal desejado.

Outra opção é acompanhar na TV fechada, através do SporTV. Se preferir, também pode ver no Premiere, pay-per-view por assinatura, que também disponibiliza as imagens em sua plataforma online para celular, tablets, computador e até na smart TV.

Informações do jogo do Cruzeiro hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife

Arbitragem: Leandro Pedro

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

Escalações do Náutico x Cruzeiro:

Provável escalação do Náutico: Lucas Perri; Junior Tavares, Bruno, Cleidson, Diogo; Djavan, Franco, Ewandro, Jean Carlos, Pedro Vitor; Léo Passos. Técnico: Roberto Fernandes

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael; Zé Ivaldo, Oliveira, Eduardo Brock, Geovane; Willian Oliveira, Bidu, Adriano; Jajá, Edu e Luvannor. Técnico: Paulo Pezzolano

Náutico e Cruzeiro na Série B do Brasileirão

Integrando a 11ª posição com 7 pontos, o time do Náutico tem um grande trabalho pela frente. Não apenas por enfrentar um dos favoritos na temporada, mas por precisar dos três pontos para avançar na tabela e quem sabe brigar pelo G4 do acesso. Neste momento, contabiliza duas vitórias, um empate e três derrotas.

Enquanto isso, o Cruzeiro entra em campo neste domingo depois de vencer o Remo na Copa do Brasil e se classificar para as oitavas de final. O elenco azul celeste está em segundo lugar com 13 pontos, ou seja, tem a oportunidade de assumir a primeira posição se ganhar o jogo deste domingo.

Último jogo de Náutico x Cruzeiro

O último encontro dos times aconteceu em 25 de novembro de 2021, pela temporada passada, na 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os elencos empataram sem gols, 0 x0, o que garantiu apenas um ponto para cada no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Confira como foi um dos últimos jogos do Cruzeiro e Náutico.