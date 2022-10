Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje e qual canal vai passar - 27/10/2022

Líder e com o acesso garantido, o Cruzeiro visita o Novorizontino apenas para confirmar o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Com início às 19h (Horário de Brasília), o jogo do Cruzeiro hoje vai ser no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela 37ª rodada na temporada.

Confira onde assistir ao jogo do Cruzeiro hoje no texto que o portal DCI preparou.

Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje no Brasileirão

O jogo do Cruzeiro hoje começa às sete da noite (Horário de Brasília) no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, interior paulista. A partida tem transmissão no Premiere, pay-per-view em todo o país ao vivo.

Para assistir na TV basta sintonizar o Premiere, disponível em operadoras por assinatura por valor extra na mensalidade. O pacote de canais de futebol tem diferentes valores ao torcedor.

Para quem gosta de assistir no celular é só entrar no GloboPlay, plataforma de streaming. Mas também é necessário ser assinante do aplicativo.

Data: 27 de outubro de 2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

TV: Premiere

LiveStream: GloboPlay no aplicativo ou site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Quem sobe para a Série A do Brasileirão?

Já estão classificados para a Série A do Campeonato Brasileiro as equipes de Cruzeiro e Grêmio. O Vasco pode confirmar a vaga na primeira divisão nesta quinta.

O Bahia, por outro lado, segue brigando na quarta posição por um lugar na Série A. Se vencer nesta rodada também se garante já que tem certa vantagem com relação aos adversários.

Na parte de baixo, Náutico, Operário PR e Brusque já estão rebaixados. Falta apenas uma vaga no rebaixamento, onde Novorizontino, CSA, Chapecoense e Tombense são os possíveis candidatos. Tudo será resolvido na penúltima e última rodada.

