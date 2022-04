Tabela do Brasileirão Série A 2022: classificação após a 1ª rodada

É oficial, o Campeonato Brasileiro 2022 começou. Com resultados expressivos, gols e disputas com bom futebol em campo, o torneio movimenta a tabela entre as equipes. A primeira rodada chegou ao fim nesta segunda-feira, 11 de abril, mas já podemos ver como ficou a Tabela do Brasileirão Série A 2022 atualizada.

Classificação do Brasileirão Série A 2022 atualizada

A primeira rodada foi boa para o Corinthians, que estreoun no Brasileirão com vitória em cima do Botafogo, jogando no Engenhão, Rio de Janeiro. Por 3 a 1, o Timão garantius os três pontos e se garantiu na terceira posição da tabela do Brasileirão Série A em 2022.

O São Paulo também teve um bom começo de temporada ao vencer o Athletico em casa, no Morumbi, por 4 a 0. O Tricolor é o líder, com três pontos na conta.

Já o Palmeiras foi derrotado pelo Ceará em casa, enquanto o Flamengo empatou com o Atlético Goianiense e o Fluminense, campeão carioca, ficou na igualdade com o Santos.

O Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, também venceu na primeira rodada do Brasileirão. Contra o Inter, os comandados do técnico Antonio Mohamed venceram os gaúchos por 2 a 0.

Por fim, encerrando a rodada nesta segunda-feira, RB Bragantino e Juventude empataram por 2 a 2, com gol contra de Paulinho Moccelin, em favoro do time paulista, no finalzinho do jogo

Classificação do Brasileirão Série A 2022 atualizada – primeira rodada

1 São Paulo – 3 pontos

2 Coritiba – 3 pontos

3 Corinthians – 3 pontos

4 Atlético-MG – 3 pontos

5 Ceará – 3 pontos

6 Avaí – 3 pontos

7 Cuiabá – 3 pontos

8 RB Bragantino – 1 ponto

9 Juventude – 1 ponto

10 Flamengo – 1 ponto

11 Atlético-GO – 1 ponto

12 Santos – 1 ponto

13 Fluminense – 1 ponto

14 Palmeiras – 0 ponto

15 Fortaleza – 0 ponto

16 América-MG – 0 ponto

17 Botafogo – 0 ponto

18 Internacional – 0 ponto

19 Goiás – 0 ponto

20 Athletico-PR – 0 ponto

Aproveite para seguir o DCI no Google News

Resultados do Brasileirão 2022 – 1ª rodada

A primeira rodada trouxe resultados expressivos para o início da temporada no Brasileirão Série A em 2022. Todas as vinte equipes entraram em campo neste fim de semana, que começou no sábado e terminou nesta segunda-feira. Agora, a competição retorna apenas no próximo fim de semana, no sábado, 16 de abril de 2022.

Fluminense 0 x 0 Santos

Atlético-GO 1 x 1 Flamengo

Palmeiras 2 x 3 Ceará

Coritiba 3 x 0 Goiás

Botafogo 1 x 3 Corinthians

Atlético-MG 2 x 0 Internacional

Avaí 1 x 0 América-MG

Fortaleza 0 x 1 Cuiabá

São Paulo 4 x 0 Athletico-PR

Juventude 2 x 2 RB Bragantino

Qual é a próxima rodada do Brasileirão?

A segunda rodada é a próxima rodada a ser realizada na temporada 2022 do Brasileirão. Com todas as equipes jogando, a competição retorna no sábado, 16 de abril, seguindo até o domingo, 17.

Confira a seguir todos os jogos.

Sábado, 16 de abril de 2022

Goiás x Palmeiras – 16h30

América-MG x Palmeiras – 19h

Corinthians x Avaí – 19h

Cuiabá x Fluminense – 21h

Domingo, 17 de abril de 2022

Santos x Coritiba – 11h

Flamengo x São Paulo – 16h

Athletico-PR x Atlético-MG – 18h

Internacional x Fortaleza – 18h

RB Bragantino x Atlético-Go – 18h

Ceará x Botafogo – 19

Leia também:

Brasileirão: como funciona e contagem de pontos em 2022