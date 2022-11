Timão x Atlético MG: assistir ao jogo do Corinthians hoje (13/11/22)

As equipes de Corinthians e Atlético MG se enfrentam neste domingo, pela última rodada do Brasileirão

É clima de final para o Atlético MG neste domingo. O elenco mineiro visita o Corinthians na Neo Química Arena para brigar pela vaga na Libertadores. Com início às 16h (horário de Brasília), o jogo do Corinthians hoje e do Galo é válido na última rodada do Brasileirão, por isso saiba onde assistir ao vivo na TV aberta.

O Timão já está garantido na fase de grupos da Libertadores, enquanto o Atlético precisa vencer para se classificar, além de torcer por derrota do Athletico diante do Botafogo.

Qual canal vai passar jogo do Corinthians hoje ao vivo?

O jogo do Corinthians hoje vai passar na TV Globo e Premiere, às 16h (Horário de Brasília).

Pode comemorar torcedor, porque o jogo entre Corinthians e Atlético MG vai passar no canal aberto. A Rede Globo será a responsável por transmitir o embate decisivo nos estados de SP, MG, PE, AP, RO, AC, RR, AM, PA, MA, CE, AL, SE, BA, MT, MS, TO, GO, PR, RS e DF.

Na Globo, a narração será de Cléber Machado com comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio Spinola.

Outra opção é assistir no Premiere, pay-per-view disponível somente em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade. Aqui, a narração é de Everaldo Marques e os comentários de Maurício Noriega, Richarlyson e Sandro Meira Ricci.

Como assistir jogo do Corinthians hoje no celular?

Se você é o tipo de torcedor que gosta de curtir tudo pelo celular, fique tranquilo porque você pode acompanhar tudo no GloboPlay!

É isso mesmo torcedor, você não precisa ser assinante da plataforma para assistir ao jogo do Corinthians hoje no dispositivo móvel. Baixe o aplicativo, Android ou iOS, cadastre-se com email e a senha para depois encontrar a programação da Globo ao vivo.

Lembre-se que você só pode assistir ao jogo no GloboPlay se mora nos estados em que a Rede Globo vai transmitir o embate na TV.

Também dá para assistir no tablet, computador e smartv.

Do que o Galo precisa para se classificar na Libertadores?

O Atlético Mineiro está perto de carimbar o seu passaporte para a Copa Libertadores da América da próxima temporada.

Em sétimo lugar com 55 pontos, o Galo precisa vencer o seu jogo para se garantir no G8 e assim conquistar a vaga na fase preliminar. Porém, se o time mineiro vencer e o Athletico perder para o Botafogo na rodada, aí o elenco garante a vaga na fase de grupos.

Se empatar, aí vai para a fase preliminar, mas se perder, aí o Galo tem que torcer por derrota do Botafogo, América Mineiro e Fortaleza na última rodada.

Você também vai gostar de ler: