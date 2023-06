Tombense x Chapecoense: onde assistir jogo da Chapecoense ao vivo (30/06)

Torcedor pode assistir a partida nesta sexta-feira na TV paga e no serviço de streaming

O Tombense recebe a Chapecoense nesta sexta-feira, 30 de junho, no Estádio Soares de Azevedo pela abertura da 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com início às 21h30, horário de Brasília, descubra onde assistir o jogo da Chapecoense ao vivo.

Ambos os elencos estão na parte de baixo da classificação. A Chape é o primeiro time fora da degola, enquanto os anfitriões são os penúltimos da tabela.

Onde vai passar o jogo da Chapecoense hoje

A partida entre Tombense e Chapecoense será transmitida no SporTV e Premiere ao vivo nesta sexta-feira. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o confronto da Série B do Brasileirão.

Quem tem o pacote 'GloboPlay + canais ao vivo' ou 'GloboPlay + Premiere' pode curtir o jogo da Chapecoense ao vivo de qualquer lugar do país no aplicativo do streaming.

Horário: nove e meia da noite

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriae (MG)

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Como vem as equipes para o jogo?

Vindo de duas derrotas seguidas, o Tombense caiu para a penúltima posição da tabela, 19º colocação, com nove pontos conquistados em duas vitórias, três empates e nove derrotas na Série B do Brasileirão. O elenco mineiro tem a vantagem de jogar em casa, mas terá que se armar com os melhores jogadores contra o forte oponente da rodada.

Do outro lado, a Chapecoense não vence há oito rodadas na Série B do Brasileirão, sem disputar qualquer outra competição na temporada. O time verde é o 16º colocado com 12 pontos, conquistados em duas vitórias, seis empates e seis derrotas. Se vencer hoje, se afasta da zona de rebaixamento e garante uma melhor colocação.

Escalações de Tombense x Chapecoense

Ambos os treinadores de Chapecoense e Tombense vão escalar os seus melhores jogadores para entrarem em campo nesta sexta-feira, já que os três pontos são fundamentais na rodada.

Para o time mineiro, Bruno César foi expulso na última rodada e por isso não joga hoje.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Wesley, Augusto, Egídio; João Pedro, Matheus Frizzo, Pierre; Keké, Fernandão e Marcelinho (Técnico: João Burse).

Chapecoense: João Paulo; Felipe Albuquerque, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas, Cristiano; Pablo Siles, Gustavo Cazonatti, Neto; Maxwell, Danrlei e Alisson Freitas (Técnico: Gilmar Dal Pozzo).

Jogos da Série B na rodada

Além do jogo da Chapecoense e Tombense, outros embates também serão disputados neste fim de semana pela décima quinta rodada da Série B do Brasileirão.

Sexta-feira, 30/06:

Tombense x Chapecoense - 21h30

Sábado, 01/07:

Atlético GO x Vila Nova - 16h

Avaí x ABC - 17h

Sampaio Corrêa x Criciúma - 17h

CRB x Londrina - 18h15

Domingo, 02/07:

Juventude x Vitória - 15h30

Sport x Ceará - 18h

Ceará x Novorizontino - 20h30

Segunda-feira, 03/07:

Mirassol x Ituano - 18h

Botafogo SP x Guarani - 20h15

