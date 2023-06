Tombense x Vitória ao vivo: assistir jogo do Vitória hoje, dia 6 de junho

Torcedor pode assistir a partida da Série B do Brasileirão na TV paga e no serviço de streaming

Líder da Série B do Brasileirão, o Vitória visita o Tombense nesta terça-feira, no Estádio Soares de Azevedo, às 19h, horário de Brasília, pela décima primeira rodada da competição. O jogo do Vitória hoje será transmitido na televisão paga e no serviço de streaming.

Onde vai passar jogo do Vitória x Tombense?

A partida entre Tombense x Vitória nesta terça, 6 de junho, será transmitida no SporTV, Premiere e GloboPlay às 19h. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo da série B do Brasileirão.

Ambos os canais estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura. O pay-per-view Premiere só pode ser comprado por valor extra na mensalidade, assim como no site (www.premiere.globo.com).

Quem é assinante GloboPlay pode curtir a transmissão no computador ou em aplicativos de celular, tablet, smartv e até videogames com internet.

Escalações de Tombense x Vitória

Tombense: Felipe Garcia; Emerson, Augusto, Pedro, Roger Carvalho; Jaderson, Bruno César, João Pedro; Daniel Amorim, Kevin e Frizzo (Técnico: Marcelo Chamusca).

Vitória: Lucas Willians; Zé Carlos, Camutanga, Wagner, Marcelo Correa; Rodrigo Andrade, Marco Antônio, Osvaldo; Wellington Nem, José Hugo e Tréllez (Técnico: Leonardo Condé).

