Com a mesma pontuação, equipes disputam a décima quarta rodada do Brasileirão neste domingo, 26 de junho

Transmissão Ceará x Atlético GO hoje: horário do Brasileirão (26/06)

Valendo os três pontos na décima quarta rodada do Brasileirão, as informações sobre a transmissão Ceará x Atlético GO hoje está disponível no texto a seguir. Neste domingo (26/06), as equipes se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza, com início programado às 18h, pelo horário de Brasília.

Mesmo após a saída de Dorival Junior, o time cearense mantém a invencibilidade de nove jogos no Brasileirão, enquanto os visitantes mostram certa irregularidade dentro de campo.

Onde assistir a transmissão Ceará x Atlético GO hoje?

O jogo do Ceará x Atlético GO hoje será transmitido no Premiere, pay-per-view, a partir das 18h (Horário de Brasília). Com exclusividade, o Premiere é o único meio de assistir o Brasileirão. A plataforma é um método para assistir ao vivo o confronto pelo aplicativo do celular, tablet ou computador.

Assinante do Globo Play também encontra as imagens do Premiere em seu aplicativo.

Informações do transmissão Ceará x Atlético GO hoje:

Data: 26/06/2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Arbitragem: Douglas Marques das Flores / VAR: Wagner Reway

Onde assistir: Premiere

Ceará x Atlético GO

Com a marca de nove jogos sem perder no Brasileiro, o Ceará não consegue atingir a parte de cima da classificação como desejam os torcedores. Em 13º lugar com dezesseis pontos, coleciona três vitórias, sete empates e três derrotas. O resultado positivo lhe da a vantagem de saltar sete posições, mas apenas se contar com tropeço dos rivais na rodada.

O Atlético, por outro lado, tem a mesma pontuação do que o rival de hoje, mas em 14º lugar com vantagem no número de gols marcados. É por essa razão que os comandados de Jorginho prometem disputar o jogo deste domingo com todo o empenho e confiança necessários até levarem para casa os três pontos.

Prováveis escalações de Ceará x Atlético GO:

Léo Rafael, Dentinho e Mendoza, principal peça do ataque do elenco cearense, não poderá jogar neste domingo por lesão.

Com isso, o técnico Marquinhos Santos terá de encontrar o substituto ideal.

Escalação do Ceará: João Ricardo; Otávio, Victor Luís, Messias, Nino Paraíba; Richard Cândido, Rodrigo Lindoso, Fernando Sobral; Matheus Peixoto, Erick Flores e Vina.

Gabriel Beralhas ainda cumpre suspensão, sendo a única baixa ao comandante Jorginho.

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon, Jefferson; Marlon Freitas, Edson, Airton, Jorginho; Wellington Rato e Diego Churín.

Classificação do Brasileirão 2022

Disputado em trinta e oito rodadas, por turno e returno, o Brasileirão da primeira divisão tem vinte equipes. Ao fim da temporada, o primeiro colocado com mais pontos será declarado o campeão brasileiro.

Os últimos quatro serão rebaixados para a segunda divisão do futebol, enquanto os quatro melhores da Série B sobem para disputar a elite.

Também são distribuídas vagas na Libertadores, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil na tabela.

1 Palmeiras – 28 pontos

2 Corinthians – 25 pontos

3 Athletico PR – 21 pontos

4 Atlético MG – 21 pontos

5 Internacional – 21 pontos

6 Fluminense – 18 pontos

7 Botafogo – 18 pontos

8 Santos – 18 pontos

9 São Paulo – 18 pontos

10 RB Bragantino – 18 pontos

11 Avaí – 17 pontos

12 Atlético GO – 16 pontos

13 Ceará – 16 pontos

14 Flamengo – 15 pontos

15 Coritiba – 15 pontos

16 América MG – 15 pontos

17 Goiás – 14 pontos

18 Cuiabá – 13 pontos

19 Fortaleza – 10 pontos

20 Juventude – 10 pontos

