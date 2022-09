Avaí e Athletico PR disputam a 26ª rodada do Brasileirão neste domingo, com transmissão ao vivo

Transmissão do jogo do Athletico hoje: onde vai passar (11/09)

Pela 26ª rodada do Brasileirão, o Avaí recebe o Athletico PR às 11h (horário de Brasília), no Estádio Ressacada, em Florianpolis, neste domingo, 11 de setembro. Confira onde assistir a transmissão do jogo do Athletico hoje, onde um briga pela liderança e o outro para escapar da zona de rebaixamento.

O Avaí soma 24 pontos na 18ª posição da tabela, dentro da dezola. Já o Furacão tem 42 pontos na 6ª posição.

Transmissão do jogo do Athletico hoje

O jogo do Athletico hoje terá transmissão do Premiere, na TV fechada, a partir das 11h (Horário de Brasília). O confronto também será exibido pelo GloboPlay, serviço de streaming.

Com exclusividade, o pay-per-view é a única maneira do torcedor acompanhar a partida de futebol do Brasileirão neste domingo pela manhã. O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura em todo o país por valor extra na mensalidade, entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Não tem a TV por assinatura? Então a opção para você é acompanhar o Brasileirão através do GloboPlay, plataforma de streaming. Para quem já é assinante basta entrar no celular, tablet, computador ou smart TV com o e-mail e a senha de usuário, encontrar a retransmissão do canal e pronto!

Para quem deseja tornar-se membro, os diferentes pacotes vão de R$ 24,90 até R$ 86,90 por mês. Dá para assinar pelo próprio aplicativo ou no site www.globoplay.globo.com.

Avaí e Athletico PR:

Horário : 11h (horário de Brasília)

: 11h (horário de Brasília) Rodada : 26ª rodada

: 26ª rodada Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis

Estádio Ressacada, em Florianópolis Arbitragem : Paulo Cesar Zanovelli da Silva

: Paulo Cesar Zanovelli da Silva VAR : Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)

: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA) Transmissão do jogo do Athletico hoje: Premiere e GloboPlay

Viu isso? Brasil perde e vai disputar terceiro lugar no Mundial de Vôlei

Avaí e Athletico PR: como estão as equipes?

Sem vencer uma partida há nove rodadas no Brasileirão, o Avaí entra em campo neste domingo buscando retomar o caminho das vitórias para escapar da zona de rebaixamento. O objetivo, entretanto, não será fácil já que enfrenta o atual finalista da Libertadores. Ocupando a 18ª posição da tabela, possui 24 pontos conquistados em seis vitórias, seis empates e treze derrotas, com aproveitamento de 32% apenas.

O Avaí tem a terceira pior defesa do campeonato, com 24 gols marcados e 38 tomados.

Do outro lado, o Furacão chega com todo o gás necessário após se classificar para a final da Copa Libertadores da América. O clube sai da fila de espera de 17 anos e está pronto para buscar o seu primeiro troféu da competição. Pelo Brasileirão, entretanto, o elenco vem na 6ª posição com 42 pontos, entre doze vitórias, seis empates e sete derrotas, com aproveitamento de 56%.

Se vencer, entra para o G4 do Brasileirão com 45 pontos.

Últimos jogos:

No último sábado (03/09), o Avaí empatou em 1 a 1, fora de casa, com o Juventude pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os dois gols foram de Chico, pênalti, e Bissoli.

Do outro lado, o Furacão empatou em 2 a 2 com o Palmeiras na partida de volta da semifinal na Libertadores, fora de casa, com a classificação para a grande final após 17 anos.

Os gols foram de Pablo e David Terans.

Athletico na final da Libertadores 2022

No Allianz Parque, Palmeiras e Athletico disputaram a partida de volta da semifinal na Libertadores. No primeiro embate, o Furacão venceu por 1 a 0, com gol de Alex.

O Verdão foi incisivo quando se trata de pressionar o adversário. A pressão deu certo, já que Scarpa abriu o placar com apenas 3 pontos. O Furacão tentou se segurar como pôde, já que Felipão não estava na beira do gramado após ser expulso na rodada anterior.

No segundo tempo, Gustavo Gómez ampliou o resultado para o Palmeiras. Pablo, aos 16 minutos, diminuiu a diferença com os rivais, até David Terans no finalzinho da partida dar o empate em 2 a 2 ao Furacão e consequentemente a classificação até a final da Libertadores.

Confira os melhores momentos da partida de volta na semifinal.

Agenda de jogos do Brasileirão hoje

Pensa que acabou? Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, outras quatro partidas também serão realizadas neste domingo, para fechar a rodada do segundo turno.

O destaque fica para o encontro de Flamengo e Goiás, enquanto São Paulo e Corinthians disputam clássico que promete ferver o Morumbi.

Para não perder nenhum lance, confira a programação do Brasileirão a seguir.

Atlético MG 1 x 1 RB Bragantino

Internacional x Cuiabá

Ceará x Santos

Palmeiras x Juventude

Fluminense x Fortaleza

Avaí x Athletico PR – 11h

Botafogo x América MG – 11h

São Paulo x Corinthians – 16h

Coritiba x Atlético GO – 16h

Goiás x Flamengo – 19h

+ Quantos títulos o Athletico PR tem? Relembre