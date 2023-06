Transmissão do jogo do Cruzeiro ao vivo no Brasileirão hoje - 24/06

Transmissão do jogo do Cruzeiro ao vivo no Brasileirão hoje – 24/06

O Cruzeiro recebe o São Paulo no Estádio Independência, em Belo Horizonte, neste sábado, 24/06. Com o fim da data FIFA, o encontro é válido pela 12ª rodada do Brasileirão, às 21h. Saiba onde assistir o jogo do Cruzeiro e todos os detalhes da partida neste sábado. Os dois times brigam por uma vaga no G4 da classificação.

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro ao vivo

O SporTV e o Premiere vão transmitir na TV paga o jogo do Cruzeiro contra o São Paulo pelo Brasileirão ao vivo neste sábado. Nenhuma emissora da televisão aberta vai disponibilizar a exibição.

A transmissão está disponível para todo o país com narração de Rogério Corrêa e comentários de Grafite e Henrique Fernandes.

Quem é assinante Claro, Sky ou do pacote 'GloboPlay + canais ao vivo" tem à disposição o SporTV 4K, com qualidade de imagem e sol ultra HD no jogo do Cruzeiro hoje.

Horário: nove horas da noite

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje: SporTV e Premiere

Conheça a história do Estádio do Morumbi

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

O Cruzeiro não vence no Brasileirão há cinco jogos. Sob o comando do treinador português Pepa, o elenco mineiro entra em campo neste sábado com o objetivo de encerrar a sequência ruim e principalmente ficar mais próximo da parte de cima. A Raposa ocupa a 12ª posição com 14 pontos, somados em quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Do outro lado, o São Paulo briga pelo G4 do Brasileirão enquanto ocupa a sétima posição com 18 pontos. Em onze partidas, o tricolor conquistou cinco vitórias, três empates e três derrotas. Confiante após vencer o Athletico na última rodada, entra em campo neste sábado pronto para trazer para casa os três pontos.

Escalações de Cruzeiro x São Paulo

Como o duelo deste sábado é extremamente importante para ambos os elencos, os treinadores vão escalar os melhores jogadores do elenco para entrarem em campo.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Reynaldo, Marlon; Matheus Jussa, Neto Moura, Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto (Técnico: Pepa).

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo, Caio Paulista; Pablo Maia, Luan, Rodrigo Nestor, Wellington Rato; Luciano e Calleri (Técnico: Dorival Junior).

Quem tem mais vitórias em confrontos Cruzeiro ou São Paulo?

O São Paulo tem a vantagem no clássico contra o Cruzeiro com 42 vitórias contra 22 da Raposa, de acordo com dados do portal UOL. São 22 empates contabilizados entre os 86 confrontos na história.

Mesmo em estados diferentes, a rivalidade entre São Paulo e Cruzeiro é uma das mais antigas do futebol brasileiro, conhecida por torcedores. Nos últimos anos os times não se enfrentaram mais já que a Raposa amargou três anos na segunda divisão do Brasileirão.

O último encontro entre os dois foi em 16 de outubro de 2019, no Mineirão, com vitória por 1 a 0 dos mineiros em gol de Thiago Neves.

