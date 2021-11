Transmissão do jogo do Juventude x Fluminense hoje e horário (17/11)

Juventude e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 17, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. O confronto ocorre a partir das 20h30, no Estádio Alfredo Jaconi, mas com transmissão do pay-per-view. Veja então como assistir o jogo do Juventude x Fluminense hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Juventude x Fluminense hoje?

A partida entre Juventude x Fluminense hoje, 17, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B, que exibe a partida com exclusividade.

Data: 17 de novembro 2021

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi – Caxias (RS)

Onde assistir jogo do Juventude x Fluminense hoje: Premiere

Equipes venceram na última rodada

Sem perder há quatro partidas, vindo de duas vitórias consecutivas, a equipe do Juventude pode escapar da zona do rebaixamento nesta rodada. Um empate eleva o clube do 17º para o 16º lugar. Mas para se manter fora do Z-4, precisa torcer por uma derrota do Bahia. Caso conquiste a vitória, o Ju pode chegar até a 12ª posição.

Por outro lado, o Fluminense venceu o Palmeiras na última rodada e voltou a se aproximar do G-6. Com o triunfo, o Tricolor foi para 45 pontos e está a quatro do Fortaleza, atual sexto colocado. Caso engate a segunda vitória consecutiva, a equipe carioca se aproxima das vagas diretas para a Libertadores.

No primeiro turno as equipes empataram em 1 a 1 no Maracanã. Relembre:

Qual a provável escalação de Juventude x Fluminense?

Em busca do triunfo, ambos os clubes vão com força máxima para o confronto. O Ju briga pela vitória para tentar escapar da zona do rebaixamento, enquanto o Flu precisa vencer para encostar no G-6. Veja então abaixo a provável escalação do jogo do Juventude x Fluminense hoje.

Juventude: Douglas; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho, Wagner (Wescley); Capixaba e Ricardo Bueno.

Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, David Braz, Nino e Marlon; Wellington (André), Martinelli e Yago; Arias, Caio Paulista e John Kennedy.

