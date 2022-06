Transmissão jogo do Athletico PR x RB Bragantino e horário (25/06)

Na abertura da décima quarta rodada do Brasileirão, a transmissão jogo do Athletico PR x RB Bragantino hoje vai ser apenas online, sem oportunidade de assistir pela TV. Neste sábado (25/06), as equipes se enfrentam a partir das 16h30 (horário de Brasília) na Arena da Baixada, em Curitiba. Descubra onde assistir ao vivo o jogo.

O Furacão venceu o Bahia no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil por 2 x 1, enquanto o time paulista arrancou o empate do Santos no fim de semana por 2 x 2 fora de casa.

Transmissão jogo do Athletico PR x RB Bragantino hoje ao vivo?

O jogo do Athletico PR x RB Bragantino hoje tem transmissão na Twitch e Furacão Live, pay-per-view, às 16h30 (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV, a plataforma da Twitch transmite o jogo do Brasileirão neste sábado de graça através do canal do Casimiro (www.twitch.tv/casimito).

Já o Furacão Live só está disponível para assinantes no aplicativo para celular, computador ou tablet.

Sob o comando de Felipão, o Athletico está invicto há sete jogos no Brasileirão. Ocupando a terceira posição da tabela com 21 pontos, o grupo paranaense contabiliza seis vitórias, três empates e quatro derrotas dentro e fora de casa na competição. Na Copa do Brasil, venceu o Bahia pelo primeiro jogo das oitavas de final.

Enquanto na Libertadores vai jogar contra o Libertad nas oitavas de final.

O RB Bragantino, por outro lado, não perde em quatro jogos, sendo o décimo colocado na classificação com 18 pontos. O time de Maurício Barbieri contabiliza quatro vitórias, seis empates e três derrotas no Brasileirão, onde o seu desempenho tem deixado a desejar aos torcedores.

Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Goiás na terceira fase, enquanto na Libertadores ficou fora das oitavas.

Prováveis escalações de Athletico PR x RB Bragantino:

Thiago Heleno é o único desfalque do técnico Felipão.

Provável Athletico PR: Bento; Abner, Pedro Henrique, Nicolas Hernández, Khellven; David Terans, Hugo Moura, Matheus Fernandes; Cuello, Pablo e Pedro Rocha

Maurício Barbieri, técnico do Braga, continua sem Carlos Eduardo, Leandrinho e Maycon por estarem lesionados.

Nenhum atleta aparece suspenso no plantel do clube paulista.

Provável RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido; Raúl, Hyoran, Lucas Evangelista; Artur Guimarães, Ytalo e Helinho.

Classificação do Brasileirão 2022

O Palmeiras é o líder do Brasileirão com 28 pontos, com três de vantagem com relação ao Corinthians na segunda posição.

A parte de cima também traz Athletico, Atlético Mineiro e Internacional brigando pela ponta, enquanto Goiás, Cuiabá, Fortaleza e Juventude querem escapar da zona de rebaixamento por qualquer custo.

Confira a classificação completa do Campeonato Brasileiro na Série A.

1 Palmeiras – 28 pontos

2 Corinthians – 25 pontos

3 Athletico PR – 21 pontos

4 Atlético MG – 21 pontos

5 Internacional – 21 pontos

6 Fluminense – 18 pontos

7 Botafogo – 18 pontos

8 Santos – 18 pontos

9 São Paulo – 18 pontos

10 RB Bragantino – 18 pontos

11 Avaí – 17 pontos

12 Atlético GO – 16 pontos

13 Ceará – 16 pontos

14 Flamengo – 15 pontos

15 Coritiba – 15 pontos

16 América MG – 15 pontos

17 Goiás – 14 pontos

18 Cuiabá – 13 pontos

19 Fortaleza – 10 pontos

20 Juventude – 10 pontos

