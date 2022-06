Transmissão jogo do Grêmio hoje AO VIVO e horário (28/06)

O torcedor procura saber onde vai passar a transmissão jogo do Grêmio hoje. Pela décima quinta rodada da Série B do Brasileirão, o tricolor gaúcho enfrenta o Londrina nesta terça-feira, 28 de junho, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O confronto vai começar a partir das 19h (horário de Brasília) e, por isso, saiba onde assistir ao vivo.

Com invencibilidade de oito jogos, o Grêmio busca os três pontos para manter esse número e principalmente seguir no G4 da competição. Já o Londrina vem de vitória contra o Guarani, ainda sonhando com a possibilidade do acesso.

Transmissão jogo do Grêmio hoje X Londrina

TV aberta: Sem transmissão

TV fechada: Premiere

Transmissão ao vivo: Premiere e Globo Play

O jogo do Grêmio hoje vai passar ao vivo no Premiere, pay-per-view, disponível em todo o Brasil apenas em operadoras de TV por assinatura.

Para não perder nenhum lance do Brasileirão na Série B, o torcedor deve sintonizar o seu televisor no pay-per-view apenas se obter o canal na programação.

O Premiere é um pacote de canais por assinatura disponível por valor extra na mensalidade. Em diferentes pacotes, o torcedor pode sintonizar o televisor nos canais indicados e curtir as emoções da Série B na temporada.

Onde assistir a transmissão jogo do Grêmio hoje online?

Além de ser disponibilizado na TV por assinatura, o Premiere também pode ser encontrado online pelos aplicativos para celular, tablet, computador e smarTv para assinantes.

A opção serve também para quem não tem a TV paga e quer curtir o futebol do Brasileirão.

Outras opções aparecem pelo Globo Play, serviço de streaming da emissora. Pelo site no computador, celular, tablet ou por onde desejar, o torcedor tem acesso ao Premiere caso seja assinante da plataforma. Daí, basta sintonizar o streaming e curtir de perto o futebol.

Todos os serviços estão disponíveis para celular, tablet, computador e também smart TV.

Que horas vai ser o jogo do Grêmio hoje?

O jogo do Grêmio e Londrina hoje nesta terça-feira, 28 de junho de 2022, válido pela décima quinta rodada da Série B do Brasileirão, vai começar a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

A Arena do Grêmio, em Porto Alegre, recebe a partida desta terça pela rodada do primeiro turno. Especialmente para os gremistas, o palco do duelo promete estar lotado com os torcedores da casa.

Com capacidade para 60 mil torcedores, a a arena vai ecoar com os gritos e cantos.

Palpites Grêmio x Londrina

Invicto há oito jogos na Série B do Brasileirão, o Grêmio quer manter o bom desempenho dentro de campo para continuar no G4 e assim garantir o acesso para a primeira divisão. Em 4º lugar com vinte e dois pontos, o elenco gaúcho contabiliza até aqui cinco vitórias, sete empates e duas derrotas.

Já o Londrina, por outro lado, vem na 10ª posição com o total de dezoito pontos, contabilizando cinco vitórias apenas, três empates e cinco derrotas. Mesmo fora de casa, o elenco paranaense deve pressionar os rivais em todos os momentos do confronto para levar os três pontos para casa.

Escalação do Grêmio: Gabriel; Bruno Alves, Pedro Geromel, Felipe; Rodrigo Ferreira, Lucas Silva, Bitelo, Nicolas; Diego Souza, Janderson e Gabriel Teixeira. Técnico: Roger Machado

Escalação do Londrina: Matheus; Samuel Santos, Augusto, Gustavo Vilar, Eltinho; Gegé, João Paulo, Jhonny Lucas, Mauricio Caprini Pinto; Douglas Coutinho e Gabriel. Técnico: Adílson Batista

