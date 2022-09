Transmissão jogo do São Paulo x Corinthians hoje: onde vai passar (11/9)

O São Paulo recebe o Corinthians no Estádio do Morumbi, na capital paulista, para o Clássico Majestoso neste domingo, 11 de setembro, pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida começa às 16h (horário de Brasília), por isso saiba onde assistir Transmissão jogo do São Paulo x Corinthians hoje ao vivo.

O Tricolor soma 30 pontos e está na 15ª posição da tabela. Já o Timão vem na 5ª posição com 43 pontos.

Transmissão jogo do São Paulo x Corinthians hoje

O jogo do São Paulo e Corinthians hoje terá transmissão da Globo, na TV aberta, e Premiere, na TV fechada, às 16h (horário de Brasília). O torcedor também pode curtir através do GloboPlay, serviço de streaming.

Pode comemorar torcedor, porque o Clássico Majestoso neste domingo tem transmissão pela TV aberta! O canal da Globo exibe para os estados de SP, MG, PE, PA, MA, CE, RN, AL, SE, BA, MT, MS, TO, PR, SC e DF, além da retransmissão no portal GE totalmente de graça. Cléber Machado narra, enquanto Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio Spinola comentam.

Para quem prefere curtir a partida na TV fechada, o Premiere exibe o clássico ao vivo para todo o território nacional através das operadoras de TV por assinatura. Para obter o pay-per-view basta pagar o valor extra na mensalidade, entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Quer assistir online e de graça pelo celular? Então a opção é curtir através do GloboPlay, plataforma de streaming. Basta entrar com e-mail e senha de login, acessar o aplicativo ou o site www.globoplay.globo.com pelo navegador, clicar na opção “Agora na TV” e pronto!

São Paulo x Corinthians:

Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Rodada : 26ª rodada

: 26ª rodada Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Estádio do Morumbi, em São Paulo Arbitragem : Marcelo de Lima Henrique

: Marcelo de Lima Henrique VAR : Rodrigo Carvalhaes de Miranda

: Rodrigo Carvalhaes de Miranda Transmissão jogo do São Paulo x Corinthians hoje: Globo, Premiere e GloboPlay

São Paulo x Corinthians: como estão as equipes?

O São Paulo entra em campo neste domingo com todo o gás necessário, já que conquistou o passaporte até a final da Copa Sul-Americana na temporada! O grupo venceu o Atlético Goianiense nos pênaltis e, por isso, quer manter o seu alto desempenho dentro de campo também no Majestoso. O principal objetivo é conquistar os três pontos para escapar da zona de rebaixamento, onde aparece em 15º lugar com 30 pontos. Como mandante, venceu apenas cinco partidas entre doze.

Do outro lado, o Corinthians precisa dos três pontos para desbancar o Internacional e assumir novamente a vice-liderança do Brasileirão. Neste momento, o Timão está em 5º lugar com 43 pontos, conquistados em doze vitórias, sete empates e seis derrotas na temporada, com a quarta melhor defesa entre 29 gols marcados e apenas 24 sofridos.

Se vencer hoje, volta para a segunda posição.

Últimos jogos:

Na última quinta-feira (08/09), o São Paulo venceu nos pênaltis o Atlético Goianiense, em casa, por 4 a 2, pela semifinal. Com o resultado, seguiu para a final da Copa Sul-Americana onde irá enfrentar o Independiente del Valle no dia 1º de outubro.

Do outro lado, o Corinthians vem de empate em 2 a 2, em casa, diante do Internacional pela 25ª rodada do Brasileirão. Os gols foram de Balbuena e Yuri Alberto.

Quem tem mais vitória no clássico São Paulo e Corinthians?

O Corinthians é quem tem mais vitórias no clássico contra o São Paulo, chamado de Majestoso. De acordo com dados do portal Meu Timão, o alvinegro possui 131 vitórias contra 109 triunfos do Tricolor, além de 113 empates entre os dois.

Os confrontos foram disputados em Libertadores, Brasileirão, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e torneios já extintos. No quesito gols, o Timão também leva a melhor com 501 contra 475 do São Paulo.

A última vez que se enfrentaram foi em 22 de maio de 2022, pela 17ªrodada do Brasileirão. Dentro da Neo Química Arena, os dois ficaram na igualdade em 1 a 1.

Confira como foi a última partida entre os times no vídeo a seguir.

Quais são os jogos do Brasileirão hoje?

Além do clássico entre São Paulo e Corinthians, outros quatro confrontos também serão realizados neste domingo, 11 de setembro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

A rodada se encerra neste domingo, enquanto outros elencos já disputaram os três pontos. O destaque fica também para o encontro de Goiás e Flamengo.

Confira a programação neste domingo e os resultados.

Atlético MG 1 x 1 RB Bragantino

Internacional x Cuiabá

Ceará x Santos

Palmeiras x Juventude

Fluminense x Fortaleza

Avaí x Athletico PR – 11h

Botafogo x América MG – 11h

São Paulo x Corinthians – 16h

Coritiba x Atlético GO – 16h

Goiás x Flamengo – 19h

