12ª rodada: times na zona de rebaixamento da Série B 2023

Com o fim da rodada 12, quatro equipes estão na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina conseguiu escapar da degola, mas precisa vencer os próximos compromissos para se manter fora da parte de baixo. Confira o times que estão na zona de perigo e os pontos.

O Campeonato Brasileiro da Série B é disputado em 38 rodadas por dois turnos, com dezenove rodadas cada. Os times se enfrentam duas vezes: uma dentro de casa e a outra como visitante. Cada vitória dá três pontos enquanto o empate garante um para os dois times.

Quais times estão na zona de rebaixamento da Série B em 2023?

Os times Chapecoense, Tombense, Avaí e ABC estão na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro após doze rodadas no primeiro turno.

Com dez pontos em 17ª colocação, a Chapecoense é quem puxa a fila do rebaixamento. O grupo de Chapecó não vence há seis rodadas. Na última rodada empatou com o ABC, lanterna, mas não foi o suficiente para escapar do perigo.

O Tombense aparece em seguida, 18º lugar, com nove pontos. O time mineiro venceu o Juventude na última rodada mas também não conseguiu sair da parte de baixo. O Avaí, 19ª posição, só tem duas vitórias na competição.

Na lanterna, o ABC só tem uma vitória em seis pontos, a pior campanha do Brasileirão.

1 Novorizontino – 26 pontos

2 Vitória – 25 pontos

3 Vila Nova – 24 pontos

4 Criciúma – 23 pontos

5 Mirassol – 22 pontos

6 Sport – 21 pontos

7 Ceará – 19 pontos

8 Juventude – 18 pontos

9 Botafogo SP – 18 pontos

10 Atlético GO – 17 pontos

11 Guarani – 16 pontos

12 Sampaio Corrêa – 15 pontos

13 Ituano – 14 pontos

14 CRB – 14 pontos

15 Ponte Preta – 12 pontos

16 Londrina – 10 pontos

17 Chapecoense – 10 pontos

18 Tombense – 9 pontos

19 Avaí – 9 pontos

20 ABC – 6 pontos

Assim que a última rodada da Série B acaba, os quatro últimos na tabela de classificação da Série B são rebaixados para a terceira divisão, também conhecida como a Série C. São 38 rodadas na temporada em pontos corridos, onde os times se enfrentam duas vezes.

Para escapar do temido rebaixamento, o time precisa somar pelo menos 50 pontos, de acordo com informações do Jornal O Globo. A pontuação menor dá uma pontinha de esperança ao clube, mas torna o caminho ainda mais complexo para deixar a zona de rebaixamento da Série B e seguir para a parte de cima da classificação.

Quais times foram rebaixados em 2022?

Na temporada passada, CSA, Brusque, Operário do Paraná e Náutico caíram para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, também conhecida como a Série C. Os quatro times somaram menos de 42 pontos.

O Náutico fez a pior campanha do campeonato, vencendo oito jogos, seis empates e 24 derrotas. O time marcou apenas 30 pontos. O Operário e o Brusque marcaram 34, enquanto o CSA ficou na casa dos 42. Na última rodada, o Novorizontino e o Tombense conseguiram escapar da degola.

Na contramão, subiram Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco para a elite do Brasileirão. Os quatro ocuparam a parte de cima da classificação durante toda a temporada.

Jogos da próxima rodada da Série B

A décima terceira rodada da Série B do Brasileirão começa na quarta-feira, 21 de junho, e vai até o domingo, 25 do mesmo mês, com dez partidas em horários alternados.

Os resultados vão movimentar a tabela e consequentemente a zona de rebaixamento da Série B.

Quarta-feira, 21 de junho:

CRB X Ituano - 21h30

Estádio Rei Pelé

Quinta-feira, 22 de junho:

Sport x Juventude - 21h30

Estádio Ilha do Retiro

Sexta-feira, 23 de junho:

Atlético GO x Ponte Preta - 19h

Estádio Antônio Accioly

Sábado, 24 de junho:

Botafogo SP x Vila Nova - 11h

Estádio Santa Cruz

Avaí x Londrina - 16h

Estádio Ressaca

Chapecoense x Criciúma - 17h

Arena Condá

Tombense x Novorizontino - 18h15

Estádio Soares de Azevedo

Domingo, 25 de junho:

Mirassol x ABC - 11h

Estádio José Maria de Campos Maia

Sampaio Corrêa x Ceará - 15h30

Estádio Castelão

Guarani x Vitória - 18h

Estádio Brinco de Ouro

