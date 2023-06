Em time árabe, qual será o salário do Benzema?

O camisa 9 do Real Madrid deixa o clube após mais de uma década e vai jogar no Oriente Médio – o que deve elevar seus ganhos. O salário do Benzema no Al Ittihad é digno de um ganhador da Bola de Ouro.

Qual será o salário do Benzema?

Acredita-se que Benzema, 35 anos, ganhará cerca de US$ 220 milhões em duas temporadas quando assinar pelo Al Ittihad. Além do salário do Benzema, também é relatado que, como parte do acordo, Benzema não pagará impostos, possuirá 100% de seus direitos de imagem e se tornará um embaixador de uma possível oferta da Arábia Saudita para a Copa do Mundo de 2030.

O time tem sede na cidade saudita de Jeddah, na região de Meca, e foi fundado em 26 de dezembro de 1929 – cinco anos antes da criação do Reino da Arábia Saudita. O nome do clube significa “A União” em árabe.

O Al-Ittihad foi um dos 16 times a participar da temporada inaugural , conquistando seu primeiro título em 1982 e passou a ser um dos times mais condecorados do país, conquistando cinco títulos da liga entre 1997 e 2003.

Benzema ingressou no Real Madrid em 2009 vindo do Olympique Lyon e desde então marcou 353 gols e deu 165 assistências em 647 partidas.

Ao se mudar para a Arábia Saudita, Benzema se juntará ao ex-companheiro de Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que atualmente joga no Al-Nassr, enquanto Lionel Messi também pode se mudar para o país neste verão.

Metas de transferência da Saudi Pro League para 2023

A mudança de Ronaldo para o Al Nassr no início de 2023 viu um grande aumento na atenção global na Arábia Pro League ao lado da Copa do Mundo de 2022 no vizinho Qatar.

Apesar do primeiro ano de Ronaldo em Riad ter terminado sem um troféu, os clubes rivais viram o impacto financeiro que trazer um jogador superstar para seu time pode ter, e mais mudanças estão planejadas neste verão.

Além do interesse por Benzema, o Al Hilal também está em negociações com Lionel Messi , por um contrato de dois anos, quando deixar o PSG neste mês.

O ministro do Esporte da Arábia Saudita, Abdul Aziz bin Turki Al-Faisa, já deu uma grande dica de que pelo menos um dos dois jogará no país árabe na próxima temporada, já que as especulações continuam a crescer.