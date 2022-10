Jogos de hoje na Champions League 2022: onde assistir e horário – 04/10

Confira a programação dos jogos de hoje na terceira rodada, 4 de outubro, com transmissão ao vivo

A Liga dos Campeões está de volta nesta terça-feira, 4 de outubro, com oito jogos válidos pela terceira rodada da fase de grupos. Trinta e duas equipes disputam a primeira fase, divididas em oito grupos de quatro cada. Quer saber quais são os jogos de hoje na Champions League 2022? Confira a programação no texto a seguir e onde assistir.

Jogos de hoje na Champions League

Pela terceira rodada da fase de grupos, são oito os jogos de hoje na Champions League 2022, disputados nesta terça-feira, 4 de outubro, em horários alternados.

Divididos em oito grupos de quatro, trinta e dois clubes se enfrentam em pontos corridos por seis rodadas, onde cada vitória garante 3 vitórias e o empate apenas 1 para ambos os elencos. O primeiro e segundo colocados de cada grupo avançam até as oitavas de final, enquanto o terceiro lugar segue para os playoffs da Liga Europa.

A final da Champions League está marcada para o dia 10 de junho de 2023.

Confira os jogos de hoje na Champions League 2022 e onde assistir cada um deles.

13h45:

Bayern de Munique x Viktoria Plzen (TNT e HBO MAX)

Olmypique de Marseille x Sporting (Space e HBO MAX)

16h:

Liverpool x Rangers (HBO MAX)

Ajax x Napoli (HBO MAX)

Club Brugge x Atlético de Madrid (HBO MAX)

Inter de Milão x Barcelona (SBT, TNT e HBO MAX)

Eintracht Frankfurt x Tottenham (Space e HBO MAX)

Porto x Bayer Leverkusen (HBO MAX)

+ Eleições 2022: veja todos os deputados estaduais eleitos por estado

Classificação da Champions League 2022

Trinta e duas equipes disputam a fase de grupos na Liga dos Campeões. Divididas em oito grupos de quatro, disputarão seis rodadas na primeira fase em pontos corridos, onde cada vitória vale três pontos e o empate apenas um para os dois times.

Lembre-se que apenas o primeiro e o segundo colocado seguem para a próxima fase. Por isso é essencial cada vitória entre as rodadas da competição.

GRUPO A

1 Napoli – 6 pontos

2 Liverpool – 3 pontos

3 Ajax – 3 pontos

4 Rangers – 0 pontos

GRUPO B

1 Club Brugge – 6 pontos

2 Bayer Leverkusen – 3 pontos

3 Atlético de Madrid – 3 pontos

4 Porto – 0 pontos

GRUPO C

1 Bayern de Munique – 6 pontos

2 Barcelona – 3 pontos

3 Inter de Milão – 3 pontos

4 Viktoria Plzen – 0 pontos

GRUPO D

1 Sporting – 6 pontos

2 Tottenham – 3 pontos

3 Eintracht Frankfurt – 2 pontos

4 Olympique – 0 pontos

GRUPO E

1 Milan – 4 pontos

2 Dínamo – 3 pontos

3 RB Salzburg – 2 pontos

4 Chelseea – 1 ponto

GRUPO F

1 Real Madrid – 6 pontos

2 Shakhtar – 4 pontos

3 Celtic – 1 ponto

4 RB Leipzig – 0 pontos

GRUPO G

1 Manchester City – 6 pontos

2 Borussia Dortmund – 3 pontos

3 Copenhague – 1 ponto

4 Sevilla – 1 ponto

GRUPO H

1 PSG – 6 pontos

2 Benfica – 6 pontos

3 Juventus – 0 pontos

4 Maccabi Haifa – 0 pontos

+Como está o elenco de O Diabo Veste Prada hoje, 16 anos depois

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje?

O SBT vai passar hoje o jogo da Inter de Milão e Barcelona na Champions League, pela terceira rodada da fase de grupos, às quatro da tarde, horário de Brasília.

No Estádio Giuseppe Meazza, a partida traz o encontro de duas grandes equipes no grupo C, considerado o grupo da morte na competição. Quem vencer terá a chance de brigar pela liderança, mas apenas se o Bayern de Munique perder na rodada.

O SBT transmite o jogo da Champions hoje para todos os estados do Brasil, na TV aberta, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting, Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos.

Para assistir online é só entrar no www.sbt.com.br ou aplicativo SBT Vídeos pelo celular, Android ou iOS, sem pagar nada. Não é preciso ter conta ou assinatura.

Leia também: Classificação do Brasileirão Série A 2022: tabela após 26ª rodada