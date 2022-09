Descubra quando será o primeiro jogo da Argentina na Copa do Mundo

Saiba quando a Argentina entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo do Catar

Duas vezes campeã da Copa do Mundo, a Argentina mantém o seu favoritismo para o Catar principalmente por contar com Lionel Messi, eleito sete vezes melhor do mundo com a Bola de Ouro. Para não perder nada dos argentinos em campo, o torcedor quer saber quando vai ser o primeiro jogo da Argentina na Copa de 2022?

Primeiro jogo da Argentina na Copa do Catar

A estreia da Argentina na Copa do Mundo no Catar vai ser em 22 de novembro de 2022, terça-feira, contra a Arábia Saudita às 07h (Horário de Brasília). A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos no Lusail Stadium, espaço que vai receber também a final da edição.

A Argentina está no grupo C ao lado da Arábia Saudita, México e Polônia, de Robert Lewandowski. Serão três rodadas em pontos corridos, onde a vitória garante três pontos e o empate apenas 1 ponto para ambas as seleções. Por fim, apenas os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Trinta e duas equipes disputam a fase de grupos, divididas em oito grupos de quatro cada. Elas foram definidas através de sorteio da FIFA em abril de 2022, assim como o chaveamento.

Confira o calendário de jogos da Argentina

Primeira rodada do grupo C:

Argentina x Arábia Saudita – Terça-feira, 22/11 às 07h (horário de Brasília) no Lusail Stadium.

Segunda rodada do grupo C:

Argentina x México – Sábado, 26/11 às 16h (Horário de Brasília), no Lusail Stadium.

Terceira rodada do grupo C:

Polônia x Argentina – Quarta-feira, 30/11 às 16h (Horário de Brasília), no Estádio 974

Oitavas de final:

1º C x 2º D (França, Austrália, Dinamarca e Tunísia) – Sábado, 03/12 às 16h (Horário de Brasília)

1º D (França, Austrália, Dinamarca e Tunísia) x 2º C – Domingo, 04/12 às 12h (Horário de Brasília)

+ Quem tem mais Bola de Ouro: Messi ou Cristiano Ronaldo?

Messi vai jogar a Copa do Mundo com a Argentina?

Ao que tudo indica, Lionel Messi vai jogar a Copa do Mundo com a Argentina. O camisa 10 da La Albiceleste foi convocado para os últimos amistosos antes do grande evento, além de mostrar o desejo de estar presente para tentar trazer o troféu de ouro para o seu país.

Em 2021, Leo ajudou a Argentina a vencer a Copa América em final contra o Brasil, pelo placar de 2 x 1, com gol de Di Maria. A conquista veio em boa hora, já que o atleta do PSG chegou a desistir de jogar em sua seleção nacional por críticas dos torcedores de que nunca conquistou nenhum título importante.

Agora, está disposto a levantar mais uma taça com o elenco e, desta vez, mais importante do que nunca. Na Copa de 2014, a Argentina alcançou a final. Contra a Alemanha, perdeu por 1 x 0 no período final da etapa.

> Jade Picon estrela campanha da Arezzo 2022 e gera revolta; entenda

Onde a Argentina vai jogar no Catar?

O calendário da Seleção da Argentina já está definido. Em sua estreia, a equipe de Messi e companhia vai jogar no Lusail Stadium, na cidade de Lusail a 24 km do centro da capital Doha. O espaço receberá dez partidas, incluindo a final da Copa.

Depois, na segunda rodada, a seleção sul-americana novamente joga no Lusail, mas desta vez contra o México, com transmissão no período da tarde para o Brasil. Na terceira e última rodada da fase de grupos do grupo C, vai enfrentar a Polônia no Estádio 974, em Doha, capital do Catar.

Com o início das oitavas de final, o elenco visitará o Estádio Ahmed bin Ali ou então o Ahmed bin Ali Stadium, localizado também na capital. Aqui, vai depender da posição do grupo.

Das quartas de final até a semifinal, não dá para saber quais serão os locais de jogos da Argentina já que o chaveamento será feito com os vencedores de cada embate nas oitavas.

+ Conheça a história do Estádio Olímpico Monumental

Quando sai a convocação da Argentina para a Copa de 2022?

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, tem até 14 de novembro como prazo final para enviar à FIFA a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo.

Primeiro, o comandante argentino terá de mandar a lista com 55 nomes em 21 de outubro. Lembre-se que os jogadores que vão jogar a Copa precisam aparecer nesta pré-lista de convocação.

Depois, Scaloni pode decidir quando irá anunciar os jogadores convocados ao público e para a imprensa, através de entrevista coletiva. No Brasil, de acordo com o portal GE, o técnico Tite irá convocar a Seleção Brasileira no dia 7 de novembro.

A partir de 13 de novembro, todos os jogadores serão liberadores dos clubes para jogarem o Mundial. no dia seguinte, a lista deverá ser enviada para a FIFA com toda a convocação dos jogadores.

+ Tunísia está na Copa do Mundo do Catar 2022: veja o grupo e datas