São Miguel Arcanjo 29 de setembro: aprenda a poderosa oração

A oração de São Miguel Arcanjo será uma aliada no combate do mal

Juntamente com São Gabriel e São Rafael, São Miguel Arcanjo 29 de setembro é um dos principais Arcanjos do Novo Testamento. O significado do seu nome em hebraico é “quem é como Deus?”, formulado como uma pergunta retórica, porque ninguém pode fingir ser como Deus. O Arcanjo Miguel é o líder do exército de Deus contra o maligno, e sua intercessão é uma ferramenta poderosa: nos dá força e coragem em nossa luta contra as forças do mal. A própria Igreja nos convida a rezar a São Miguel.

São Miguel Arcanjo é comemorado em muitos pontos durante o ano, o evento principal ocorre em 29 de setembro na Festa dos Arcanjos . Muitas são as orações que podem ser feitas nessa ocasião: podemos rezar uma Novena de 21 a 29 de setembro, pois há muitas novenas a São Miguel e aos demais Anjos. Também podemos dirigir nossas intenções de oração pelos enfermos, pela Igreja, por assuntos pessoais, etc.

Oração São Miguel Arcanjo 29 de setembro

Leia esses versos poderosos no dia 29 de setembro e aguarde o extraordinário acontecer.

Miguel Arcanjo, defenda-nos na batalha. Seja nossa defesa contra a maldade e as ciladas do Diabo. Que Deus o repreenda, oramos humildemente, e tu, ó Príncipe dos exércitos celestiais, pelo poder de Deus, lança no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo procurando a ruína das almas. Amém.

Oração do Arcanjo Miguel para proteção

“Amado São Miguel Arcanjo, guarde -nos no Armagedom. Seja nossa proteção contra as maldades e armadilhas do diabo. Que Deus o repreenda, oramos humildemente. E tu, ó Príncipe das hostes celestiais, pelo poder de Deus, liga as forças da Morte e do Inferno, a semente de Satanás, a falsa hierarquia do Anticristo e todos os espíritos malignos que viajam pelo mundo para a destruição das almas. Por favor, devolva-os ao Tribunal do Fogo Sagrado para seu Julgamento Final [incluindo (pedido pessoal opcional)].

Poderoso Anjo, jogue fora as trevas e suas trevas, os pecadores e suas más palavras e obras, causa, efeito, registro e memória, no lago de fogo sagrado “preparado para o diabo e seus anjos”.

Pelo nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe. Um homem.”

No final da oração, recite também o Credo.

Oração ao Arcanjo Miguel por Ajuda

“Poderoso Arcanjo Miguel, peço-lhe que me abençoe com sua luz e proteção durante o meu dia. Por favor, permaneça ao meu lado e faça com que minhas ações e palavras venham de um lugar de amor. Eu oro a você para limpar minha vibração e energia totalmente de crenças e pensamentos negativos. Por favor, também libere meus medos e desencoraje a descrença. Ajude-me a experimentar total e completamente a luz, o amor e a alegria que existe a cada minuto e me conduza ao meu bem maior e mais elevado. Amém.”

Oração para invocar o Arcanjo Miguel

“Poderoso São Miguel, o Arcanjo! Glorioso Príncipe, chefe e campeão dos corpos celestes; guardião dos corações dos homens; dominador dos anjos rebeldes! Quão belo és Tu, na Tua armadura feita pelo céu. Nós te amamos, querido Príncipe do Céu!

Nós, Seus clientes felizes, desejamos desfrutar de Sua proteção especial. Obtém-nos de Deus uma parte da tua coragem inabalável; orar para que tenhamos um amor forte e terno por nosso Redentor e, em todo perigo ou tentação, sejamos invictos contra o inimigo de nossas almas. Ó porta-estandarte de nossa salvação! Esteja conosco em nossos momentos finais e quando nossas almas deixarem esta existência terrena, leve-as em segurança para o tribunal de Cristo, e que Nosso Senhor e Mestre ordene que você nos leve rapidamente para o reino da bem-aventurança eterna. Ensina-nos sempre a repetir o brado sublime: “Quem é semelhante a Deus?” Amém.”