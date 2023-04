Assistir online o jogo do Palmeiras hoje na Copa do Brasil - 12/04

Assistir online o jogo do Palmeiras hoje na Copa do Brasil – 12/04

Após conquistar o título paulista no fim de semana, o Palmeiras tem compromisso importante nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Diante do Tombense, no Allianz Parque, o jogo do Palmeiras é válido pela partida de ida na terceira fase às 21h30 (Horário de Brasília). Quem vencer garante a vantagem no duelo.

Nenhum dos dois times pode ser eliminado nesta quarta. O confronto de volta está marcado para quarta-feira, 25 de abril, às 20h, em Minas Gerais.

Assistir jogo do Palmeiras hoje online

O Amazon Prime Video transmite o jogo do Palmeiras hoje na Copa do Brasil de futebol nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília. O duelo não tem transmissão na TV.

Pelo jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil, as equipes entram em campo para garantirem a vantagem. Um segundo embate será jogado ainda este mês.

O que o torcedor precisa saber de fato é que nenhum canal de televisão vai passar o jogo do Palmeiras hoje. A única maneira de assistir é no Prime Video, disponível no site (primevideo.com) ou em qualquer dispositivo móvel com acesso à internet.

Se você já é assinante basta acessar a plataforma, inserir o email e a senha, acessar o catálogo do Prime e encontrar a transmissão ao vivo da Copa do Brasil. Caso contrário, faça o seu cadastro e pague R$ 14,90 por mês.

Arbitragem

O árbitro FIFA Bruno Arleu de Araujo vai apitar o jogo do Palmeiras hoje contra o Tombense. A escala de arbitragem da CBF definiu como assistentes Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Carlos Henrique Alves de Lima Filho.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável vai ser Daniel Nobre Bins, com os assistentes Andre da Silva Bitencourt, Douglas Schwengber da Silva e Giulliano Bozzano.

Escalações de Palmeiras x Tombense

Depois de vencer o Paulistão no fim de semana, o técnico Abel Ferreira deve mesclar titulares com reservas nesta quarta-feira. Bruno Tabata, Atuesta Piquerez, Rony e Veiga seguem fora por lesões.

Já o clube mineiro, comandado por Marcelo Chamusca, não joga deste o início deste mês.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Vanderlan; Fabinho, Zé Rafael, Gabriel Menino; Dudu, Breno Lopes e Endrick.

Tombense: Felipe Garica; Kevin, Roger Carvalho, Emerson Barbosa, Wesley; Elton, Bruno Silva, Matheus Frizz; Daniel Amorim, Alex Sandro e Jáderson.

Por que o Palmeiras só joga na terceira fase?

O Palmeiras só entra na Copa do Brasil a partir da terceira fase porque foi campeão do Brasileirão na temporada passada, ou seja, a sua posição privilegiada na classificação lhe garante a vantagem de evitar as duas primeiras etapas na competição.

No entanto, se o alviverde vencer o torneio, ganhará menos do que um time que começou na primeira fase ganharia, por exemplo. Por agora, vai embolsar R$ 2,1 milhões como premiação na terceira fase.

Como chegar no Allianz Parque?

Além de acompanhar o jogo do Palmeiras e Tombense na TV e na internet, o palmeirense também tem a oportunidade de assistir no próprio estádio. O Allianz Parque, também conhecido como a casa do Verdão, será o palco do duelo. Mas como chegar lá?

Quem vai pegar o metrô ou trem, deve ir até a estação do metrô Palmeiras/Barra Funda, que está dez minutos da Arena. As linhas Rubi e Diamant da CPTM e a linha vermelha do metrô o levarão até o Allianz.

De ônibus, mais de 50 linhas de ônibus estão disponíveis. Algumas delas são a linha 1 no Metrô Anhangabaú das linhas 8594, 8677 10 e 8677. Na linha 2, do Metrô Sumaré, as linhas são 856R, 856R, 7272, 875H, 778J, 778J e 177Y. Tem também a linha do metrô Barra Funda, metrô Marechal Deodoro, metrô Sé, metrô Faria Lima, metrô Paulista, CTPM Lapa e CTPM Pinheiros.

