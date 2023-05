Como assistir oniline o jogo Corinthians x Atlético MG hoje na Copa do Brasil

É dia de jogo do Timão hoje! O Corinthians recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, 31 de maio, na Neo Química Arena, pela partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo do Corinthians x Atlético hoje começa às 21h30, horário de Brasília. Quem vencer se classifica para a próxima fase.

No primeiro jogo, o Galo ganhou por 2 x 0, com dois gols de Paulinho no segundo tempo.

Como assistir o jogo do Corinthians online hoje?

Quer acompanhar o jogo do Corinthians e Atlético pela internet? Para o torcedor que estará fora de casa, existem duas opções: sintonizar o streaming GloboPlay ou o Amazon Prime Video.

Mas como funciona cada uma das opções?

GLOBOPLAY | jogo Corinthians x Atlético MG

O serviço de streaming GloboPlay, do grupo Globo, é a principal opção para assistir o jogo do Corinthians e Galo nesta quarta-feira pela internet.

Quem mora nos estados SP, MG, PE, AP, RO, RR, AC, AM, PI, AL, CE, SE, BA, MT, MS, TO, GO, SC, RS e DF pode assistir de graça na plataforma. Isso porque o GloboPlay dispõe a programação da Rede Globo, ou seja, o torcedor pode ver a emissora de graça, não precisa ser assinante.

Acesse o site (globoplay.globo.com), clique em “Entrar”, faça o cadastro de maneira gratuita na Conta Globo e depois clique em “Agora na TV”. Assista a Globo ao vivo e de graça no computador, celular, tablet ou smartv.

Também dá para assistir os canais SporTV e Premiere dentro da própria plataforma. Porém, só quem é assinante do streaming é que tem direito.

PRIME VIDEO | jogo Corinthians x Atlético MG

A plataforma de streaming Prime Video, da Amazon, tem os direitos de transmissão da Copa do Brasil na temporada, tornando-se responsável por exibir os principais confrontos até a final. Nesta quarta-feira, o cliente Prime pode assistir o jogo do Corinthians ao vivo.

A assinatura mensal do Priem Video é de R$ 14,90, enquanto o plano anual sai por R$ 119. Quem é cliente pode assistir no computador ou no aplicativo pelo celular, tablet, smartv e videogames.

Para tornar-se assinante entre no site (www.primevideo.com), clique em “Experimente 30 dias grátis”, faça o seu cadastro no site da Amazon e, na sequência, escolha a opção que deseja para o pagamento.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir Corinthians x Atlético MG hoje: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

Qual canal vai passar Corinthians x Atlético hoje?

O torcedor pode assistir o jogo do Corinthians x Atlético hoje na Globo pela TV aberta às 21h30. Com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho, a transmissão será para os estados de SP, MG, PE, AP, RO, RR, AC, AM, PI, AL, CE, SE, BA, MT, MS, TO, GO, SC, RS e DF.

É de graça para assistir a Rede Globo. Pegue o controle remoto, ligue o seu televisor e sintonize no canal. Dá para assistir do conforto do seu sofá com apenas um clique.

Outra opção são os canais SporTV, SporTV 4k e o pay-per-view Premiere na TV paga. As três opções estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura ao vivo com narração de Everaldo Marques ao lado dos comentaristas de Alexandre Lozetti e Fabio Junior.

+ Corinthians sai da zona de rebaixamento

Como estão as equipes no confronto?

O Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo das oitavas de final contra o Corinthians por 2 x 0, dois gols de Paulinho, na última quarta-feira, 17 de maio, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

É decisão na Neo Química Arena hoje. O Galo só precisa do empate para carimbar o passaporte até a próxima fase, além da vitória por qualquer resultado. Como tem a vantagem do primeiro confronto, não terá que se esforçar.

Por outro lado, o Timão precisa marcar três gols ou mais para se classificar, já que terá que descontar a diferença dos dois gols no primeiro jogo.

Se a soma dos dois placares der empate, ou seja se o Corinthians ganhar por 2 x 0, aí a partida será definida por cobranças de pênaltis, de acordo com o regulamento da CBF.

Vitória do Galo = Atlético MG classificado

= Atlético MG classificado Empate = Atlético MG classificado

= Atlético MG classificado Vitória do Timão por 2 x 0 = Pênaltis

= Pênaltis Vitória do Timão por três gols ou mais = Corinthians classificado

Oitavas de final da Copa do Brasil

Além do embate entre Corinthians x Atlético Mineiro, outros sete confrontos serão disputados nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O torcedor vai conhecer seis classificados nesta quarta-feira. Além da vaga nas quartas, os vencedores também faturam a premiação em dinheiro da CBF.

Quarta-feira, 31 de maio:

Bahia x Santos – 19h

Fortaleza x Palmeiras – 19h

Cruzeiro x Grêmio – 20h

Corinthians x Atlético MG – 21h30

Internacional x América MG – 21h30

Botafogo x Athletico PR – 21h30

Quinta-feira, 01 de junho:

São Paulo x Sport – 19h30

Flamengo x Fluminense – 20h

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Copa do Brasil (@copadobrasilcbf)

Leia também:

Quando é a estreia de Alexandre Pato no São Paulo em 2023?