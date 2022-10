Confira onde assistir a final da Copa do Brasil. Foto: Reprodução / Amazon Prime / Lucas Figueiredo CBF

Corinthians e Flamengo disputam a partida de ida na final na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 12 de outubro

Copa do Brasil: Corinthians e Flamengo vai passar na Amazon Prime hoje?

Copa do Brasil

O Corinthians recebe o Flamengo nesta quarta-feira, 12 de outubro, na Neo Química Arena para a primeira partida da final da Copa do Brasil em 2022. Na competição mais democrática do futebol brasileiro, quem vencer garante a vantagem na briga ao título. Com transmissão na TV aberta, operadoras por assinatura e streaming, saiba como assistir à final da Copa do Brasil.

Jogo do Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil vai passar na Amazon Prime hoje?

Sim, o jogo do Corinthians e Flamengo hoje vai passar no Amazon Prime Video às 21h45 (Horário de Brasília).

Procura saber onde assistir a final da Copa do Brasil nesta quarta-feira? Os canais Globo, SporTV, Premiere e os streamings GloboPlay e Amazon tarnsmite a decisão ao vivo para todo o Brasil.

Começando pela TV aberta, a Globo exibe todas as emoções com narração de Cléber Machado e os comentaristas Ana Thaís Matos, Roger Flores e Sálvio Spinola. A transmissão é 100% gratuita por todos os estados do Brasil.

Para quem gosta de acompanhar na TV fechada, os canais SporTV e Premiere estão disponíveis também como opção para assistir a decisão entre Corinthians e Flamengo. Aqui, Milton Leite narra a partida e Maurício Noriega, Pedrinho e Sandro Meira Ricci comentam.

Para assistir online, o GloboPlay retransmite de graça para todos os usuários o jogo de futebol hoje. Basta entrar na plataforma e se inscrever com e-mail e senha. Já o Amazon Prime Video, disponível por R$ 14,90 ao mês, somente assinantes tem acesso.

Em ambas as plataformas, dá para assistir no celular, tablet, computador ou smartv.

GLOBO – TV aberta para todo o Brasil

SporTV – SKY: 39, 439 / OI: 39 / CLARO: 39, 539 / VIVO: 39, 339, 819, 539

Premiere – SKY: 230-244, 632-640 / OI: 342-352, 340-341, 353-357 / VIVO: 151, 154–159, 150, 152, 153, 770–777, 781–782, 901-903, 910, 778, 779 / CLARO: 220-228, 721-728, 229, 729, 730

GloboPlay – Aplicativo no celular, tablet, computador e smartv ou www.globoplay.globo.com

Amazon Prime – Aplicativo ou www.primevideo.com

Tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil?

Não, não tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil. Isso significa que as marcações dentro e fora de casa para os times tem o mesmo valor.

O critério de desempate foi retirado do regulamento pela CBF para dar mais seriedade e competitividade na competição, além de torná-la mais justa.

Além disso, também não há prorrogação. Em caso de empate nas somas dos placares das duas partidas, a disputa de pênaltis é quem vai definir o grande campeão da Copa do Brasil em 2022.

Quando é a partida de volta entre Flamengo x Corinthians?

A partida de volta entre Flamengo e Corinthians está agendada para a próxima quarta-feira, 19 de outubro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

O resultado da primeira partida na final influencia 100% a volta na Copa do Brasil. Isso porque o elenco que vencer a primeira disputa garante a vantagem e, com isso, a depender do placar, pode precisar apenas de um simples empate para levantar a taça de campeão.

Para assistir ao segundo jogo da final na próxima quarta, a TV Globo, SporTV, Premiere e os streamings GloboPlay e Amazon Prime serão os responsáveis por transmitem cada detalha da decisão.

