Seleção brasileira: quando é o próximo jogo de vôlei feminino

A Seleção Brasileira vai disputar com a Itália a vaga na final do Mundial de Vôlei Feminino em 2022. O elenco brasileiro venceu o Japão para chegar até a semifinal, em busca do título inédito. Saiba quando é o próximo jogo de vôlei feminino do Brasil e como assistir.

Quando é o próximo jogo de vôlei feminino do Brasil?

O próximo jogo do Brasil no vôlei feminino vai ser contra a Itália entre a semifinal do Mundial, na quinta-feira em 13 de outubro, a partir das 15h (Horário de Brasília). A partida será disputada em Apeldoorn, Holanda. As sedes foram definidas pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, no início da temporada.

Com a Sérvia já garantida na final do Campeonato Mundial, resta saber quem será a segunda seleção a carimbar o passaporte. O jogo entre Brasil e Itália será transmitido no Sportv 2, em operadoras da TV fechada, além do GloboPlay, plataforma de streaming.

Para chegar até aqui, o Brasil venceu quatro jogos e perdeu um. Na segunda fase, o elenco comandado por José Roberto Guimarães terminou novamente em segundo lugar com quatro vitórias e 23 pontos, apenas dois a menos do que a própria Itália na classificação. Nas quartas de final, venceu o Japão por 3 sets a 2.

Se o Brasil perder, aí terá de se contentar com a disputa pelo bronze contra os Estados Unidos. Nas Olímpiadas de Tóquio, as americanas superaram as brasileiras na final do vôlei feminino.

Brasil x Itália

Quinta-feira, 13 de outubro de 2022 às 15h (Horário de Brasília), em Apeldoorn, na Holanda

>>Confira a tabela completa do Mundial de Vôlei Feminino

Chaveamento do Mundial de Vôlei Feminino 2022

Com a Sérvia já classificada para a final do Campeonato Mundial na modalidade, Brasil e Itália disputam a última vaga do torneio. Enquanto isso, os Estados Unidos jogarão o terceiro lugar com o perdedor deste duelo.

Final e terceiro lugar serão disputados no sábado, 15 de outubro, em horários alternados.

Quartas de final

Itália 3 x 1 China

EUA 3 x 0 Turquia

Brasil 3 x 2 Japão

Sérvia 3 x 2 Polônia

Semifinal

Sérvia 3 x 1 Estados Unidos

Semifinal (Quinta-feira, 13/10)

Itália x Brasil – 15h

Final (Sábado, 15/10)

Estados Unidos x Itália/Brasil – 11h

Sérvia x Itália/Brasil – 15h

O campeão joga vai para as Olimpíadas de Paris 2024?

Não, não há relação entre o Campeonato Mundial de Vôlei Feminino e os Jogos Olímpicos de Paris, confirmou o site oficial das Olimpíadas.

A maneira dos times se classificarem é através do Pré-Olímpicos de 2023, definidos de acordo com o ranking da FIVB logo após o Mundial da modalidade, ou seja, o campeão sobe na classificação das equipes. Além disso, o mesmo ranking pode dar vaga diretas para 2024, em Paris, confirmou o portal Olympics.

Em 2021, o Vôlei Feminino do Brasil ficou com a prata depois de perder para a equipe dos Estados Unidos por 3 sets a 0 em Tóquio, no Japão.