Palmeiras e Grêmio decidem título pela 1ª vez; veja o histórico de duelos

Oito títulos da Copa do Brasil estarão em campo quando a bola rolar na decisão entre Grêmio e Palmeiras a partir do dia 3 de fevereiro. Apesar de serem rivais históricos em competições de mata-mata, os dois times nunca tinham se enfrentado antes em uma final de campeonato.

Pentacampeão da Copa do Brasil, o tricolor gaúcho é o recordista em finais do torneio, com nove aparições. Já o alviverde paulista tem três troféus da competição, além de um vice-campeonato. Mas Grêmio e Palmeiras também já se encontraram em duelos eliminatórios pela Copa Libertadores e no Brasileirão antes da era dos pontos corridos.

Grêmio e Palmeiras: quem é o freguês?

Até o final de 2020, Grêmio e Palmeiras já tinham disputado 97 partidas ao longo da história. No retrospecto geral, o Palmeiras larga vantagem. Afinal, são 41 vitórias palmeirenses contra apenas 21 do tricolor, além de 35 empates.

Por outro lado, em confrontos eliminatórios, a vantagem é do Grêmio. Em 12 duelos de mata-mata entre Grêmio e Palmeiras, o tricolor venceu sete, contra cinco triunfos alviverdes. Aliás, o último encontro foi em 2019, quando o Grêmio eliminou o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores.

Em 2016, quando o Grêmio venceu a Copa do Brasil pela última vez, também passou pelo Palmeiras nas quartas de final. A última vitória palmeirense em um mata-mata contra o tricolor gaúcho foi em 2012, quando o alviverde seria campeão do torneio.

Só em Copas do Brasil, Grêmio e Palmeiras já se enfrentaram cinco vezes. E a vantagem também é dos gaúchos, com três vitórias nos duelos de 1993, 1995 e 2016. O alviverde, por sua vez, levou a melhor em 1996 e 2012.

Rivalidade nos anos 1990

Em 1995, Grêmio e Palmeiras disputaram confrontos eliminatórios não só na Copa do Brasil, como também na Libertadores. Naquele ano, a rivalidade entre os dois times chegou ao auge. Afinal, ambas as equipes estavam recheadas de craques e asseguravam jogaços memoráveis.

O duelo mais incrível foi pela Libertadores de 1995. O Palmeiras tinha nomes como Cafu, Roberto Carlos, Müller e Rivaldo no elenco. Já o Grêmio era comandado pela dupla de ataque Jardel e Paulo Nunes, além de Arce na lateral e Danrlei no gol.

No primeiro jogo, em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Palmeiras por 5 a 0. Com direito a show do artilheiro Jardel, que marcou três gols. Na partida de volta, em São Paulo, Jardel abriu o placar logo aos sete minutos, e parecia que a classificação seria tranquila.

No entanto, o Palmeiras virou e goleou por 5 a 1 dando ares épicos à classificação gremista. O duelo teve até pancadaria entre os jogadores, tamanha a rivalidade na época. Mas o time de Felipão avançou e seguiu rumo ao título da Libertadores de 1995.

Pela Copa do Brasil naquele mesmo ano, o Grêmio também levou a melhor nas quartas de final contra o Palmeiras. Em 1996, o alviverde deu o troco e eliminou os gaúchos na semifinal do torneio. Mas, nas quartas de final do Brasileirão, o tricolor voltou a vencer.

Final da Copa do Brasil 2020

Para chegar à final da Copa do Brasil de 2020, o Grêmio derrotou o São Paulo na semifinal, enquanto o Palmeiras eliminou o América-MG. O jogo de ida está marcado para o dia 3 de fevereiro de 2021, e a partida decisiva será na semana seguinte, no dia 10. No entanto, os mandos de campo serão definidos através de sorteio. A decisão terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pela Rede Globo na TV aberta.