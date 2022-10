Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo e onde assistir – 24/10

No primeiro jogo, o Ceará venceu o Cruzeiro. Agora, o jogo de volta entre as equipes acontece nesta segunda-feira, 24 de outubro, no Estádio Cidade Vozão. A partida é válida pelas quartas da Copa do Brasil Sub 20 e o jogo do Cruzeiro hoje vai ser às 15h30 (horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

O Ceará só precisa de um empate para avançar até a próxima fase, enquanto o Cruzeiro deve vencer.

Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje

O jogo do Cruzeiro hoje vai começar às TRÊS E MEIA DA TARDE (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Sportv para todo o Brasil ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, a partida da Copa do Brasil na categoria só vai passar no canal em todo o território brasileiro.

Outra opção para curtir é o GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível.

Horário: 15h30 (horário de Brasília) TV: Sportv e Premiere LiveStream: GloboPlay Arbitragem: Luciano da Silva Miranda Filho + Grêmio faz 3 x 0 no Náutico e volta à Série A do Brasileirão 2023

Como foi o primeiro jogo entre as equipes?

A primeira partida nas quartas de final na Copa do Brasil pela categoria sub 20 aconteceu em 19 de outubro de 2022, na quarta-feira, entre Cruzeiro e Ceará no SESC Alterosa, em Belo Horizonte.

No primeiro tempo Henrique abriu o placar para a Raposa. Depois, Junior empatou o placar e, no segundo tempo, Ezequiel ampliou a vantagem para o Ceará aos 37 minutos.

O Ceará tem a vantagem e por isso deverá apenas empatar no jogo desta segunda-feira.

Escalações:

Escalação do Ceará: Cristian; Vitor, Romero, Daniel, Junior; Pablo, João, David, Caio; Jefferson e Guilherme.

Escalação do Cruzeiro: Rodrigo; Kaiki, Ageu, Denilson, Italo; Breno, Weverton, Henrique; Ian, Ruan Matheus e Jhosefer.

Classificados para as semifinais

Quatro equipes vão disputar as semifinais da Copa do Brasil Sub 20 na temporada. Já estão garantidos na competição os times de Palmeiras, Internacional e Flamengo.

A partida entre Ceará e Cruzeiro é a única que falta para as quartas de final. Isso significa que quem ganhar se classifica para as semifinais e assim terá a oportunidade de disputar a última fase antes da grande final.

As semifinais também são jogadas em confrontos de ida e volta.

Confira os resultados até aqui nas partidas de volta nas quartas de final.

Iape 0 x 2 Palmeiras

Internacional 4 x 0 Remo

Fluminense PI 0 x 1 Flamengo

