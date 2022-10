Empréstimo do Auxílio Brasil: 9 motivos que podem impedir o crédito

Veja as regras do benefício

Desde que os bancos foram autorizados a conceder o empréstimo do Auxílio Brasil, muitos números têm vindo à tona. De um lado, pelo menos 700 mil beneficiários já conseguiram contratar o empréstimo na Caixa. Segundo o jornal Folha de São Paulo, só nos três primeiros dias da autorização do empréstimo, a Caixa Econômica Federal liberou R$ 1,8 bilhão.

No entanto, centenas de beneficiários estão tendo o pedido de empréstimo do Auxílio Brasil recusado. Os questionamentos sobre o motivo da recusa foram parar até no site Reclame Aqui.

É importante lembrar que para conceder o empréstimo do Auxílio Brasil, tanto instituições financeiras quanto os próprios beneficiários, é preciso cumprir algumas regras.

Assim, elencamos para você os principais motivos do empréstimo Auxílio Brasil ter sido rejeitado, além do passo a passo de como solicitar o empréstimo.

Lista do que pode impedir você de conseguir o dinheiro do empréstimo Auxílio Brasil

O empréstimo Auxílio Brasil foi liberado desde o último dia 11 de outubro. Depois da publicação do Governo Federal acerca das regras, é preciso se atentar aos bancos autorizados e se a instituição financeira está cumprindo a taxa de juros máxima estabelecida pelo Ministério da Cidadania.

Desde a liberação do empréstimo Auxílio Brasil, muitos beneficiários têm usado as redes sociais para reclamar sobre as negativas dos bancos diante dos pedidos. Abaixo, resumimos os principais pontos que explicam porque tantas pessoas estão tendo o empréstimo Auxílio Brasil rejeitado.

O pedido de empréstimo ser feito por pessoas que não estão como responsáveis familiares do programa; Estar com CPF irregular; Informar dados errados; Não estar com os dados atualizados junto ao CadÚnico; Não ter pelo menos três meses de Auxílio Brasil; Tem prazo de término para o benefício, ou seja, está dentro da regra de emancipação do Auxílio Brasil; Não tem conta no banco onde pediu o empréstimo; Tem dívidas junto ao banco onde solicitou o empréstimo Auxílio Brasil; Está com o nome negativado, apesar do empréstimo Auxílio Brasil não trazer a exigência do beneficiário estar com nome limpo, instituições financeiras podem recusar o empréstimo.

Veja aqui como conseguir o empréstimo.

Por que meu empréstimo do Auxílio Brasil foi rejeitado?

Em posts publicados no Reclame Aqui, beneficiários também têm relatado a negativa de bancos e instituições em conceder o empréstimo Auxílio Brasil.

Um relato específico mostra que a beneficiária do Auxílio Brasil solicitou o empréstimo e chegou até a obter a resposta de que o valor seria depositado na conta em até três dias. No entanto, no mesmo dia, ela recebeu um e-mail informando que não havia sido aprovada pelo banco. Na publicação, a beneficiária conta ainda que nunca teve o benefício bloqueado, está com os dados atualizados, recebe há cinco anos o benefício, e que não tinha nenhum pedido de consignado feito em outros bancos.

Em resposta ao Reclame Aqui, a instituição financeira “Meu Tudo” disse que existem regras e critérios de elegibilidade na concessão do empréstimo que impedem a empresa de atender a todos os perfis de clientes. Sem detalhar o motivo, a financeira citou que esta é a “apenas a primeira fase de comercialização deste empréstimo” e que outras virão.

O que fazer se meu pedido foi recusado?

O primeiro passo é conferir se o seu CPF não está restrito ou com pendências junto à Receita Federal. Você pode verificar a situação do CPF no site da Receita Federal.

O segundo passo é conferir se as informações prestadas no pedido “batem” com as que foram repassadas ao CadÚnico, o banco de dados do Governo Federal que reúne todas as informações dos beneficiários.

Agora, no caso específico de empréstimo Auxílio Brasil pedido à Caixa Econômica Federal, o próprio banco já falou sobre a necessidade de atualizar o aplicativo e os dados.

No caso da Caixa, pode ser que o beneficiário precise atualizar o aplicativo ou as informações que constam no sistema. De acordo com a Folha de São Paulo, se o problema for atualização cadastral, a pessoa interessada pode atualizar direto no aplicativo. Basta seguir o passo a passo informado, enviando documento de identidade original, uma foto estilo “selfie”, e completar as informações de renda mensal e endereço residencial.

Lista dos bancos autorizados a oferecer o empréstimo consignado do Auxílio

Se você teve o empréstimo Auxílio Brasil recusado em um banco, vale lembrar que são 12 instituições bancárias que estão autorizadas a operar o empréstimo Auxílio Brasil.

Ter o pedido rejeitado em um banco não impede o beneficiário de tentar em outro, confira abaixo a lista dos bancos autorizados a fazer o empréstimo Auxílio Brasil, segundo a portaria do Ministério da Cidadania: