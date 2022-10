Russo ficou com o cinturão do UFC. Foto: Reprodução / Combate

VÍDEO: Charles do Bronx perde luta no UFC 280 e Islam leva cinturão

Islam Makhachev é o novo campeão peso-leve! Na luta principal do UFC 280, o russo surpreendeu Charles “do Bronx” em pé e, com apenas três minutos do segundo round, finalizou o brasileiro para conquistar o cinturão da categoria em Abu Dhabi neste sábado, 22 de outubro. Charles foi guerreiro e lutou até o fim, mas não conseguiu passar pela força e técnica do russo.

Assista ao momento da finalização de Islam sob Do Bronx.

Quem ganhou a luta do UFC foi Islam Makhachev

Islam Makhachev foi quem ganhou a luta neste sábado pelo UFC 280 contra Charles do Bronx. O russo conquistou o cinturão da categoria peso-leve em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, na Etihad Arena após finalizar o brasileiro no segundo round.

Arquibancadas lotadas. Depois de grandes atrações no evento do UFC em Abu Dhabi, Islam foi o primeiro a subir no octógono com toda a preparação ao lado da equipe. Já Charles, com o show de luzes em verde e amarelo na arena, entrou no ringue de maneira triunfal.

O primeiro round começou com Charles atacando o russo, que respondeu com golpes e logo assumiu o controle do round para cima do brasileiro. Islam Makhachev conseguiu derrubar Charlinho, que respondeu travando o russo enquanto estava no solo. O russo seguiu golpeando, mas Charles conseguiu se levantar.

Charles tentou levar o rival para a grade, só que mais uma vez foi derrubado faltando segundos para acabar o primeiro round.

No segundo round, Charles conseguiu se recuperar e foi para cima de Islam. Novamente Makhachev pressionou do Bronx contra as grades do octógono. Os dois trocaram golpes sem maiores preocupações.

O pior aconteceu aos três minutos no segundo round. Favorito na luta, Makhachev acertou cruzado em cima do brasileiro, o derrubou e, por cima, em questão de segundos, finalizou Charles que, com corte no supercilio, teve de parar a luta em um ‘katagame’.. Dessa maneira, Makhachev conquistou o título mundial da categoria no UFC.

A torcida foi à loucura em comemoração ao atleta russo. Já Charles mostrou-se frustrado.

Assista ao momento da finalização que deu o título ao russo.

O russo brincou com o Do Bronx Que loucura pic.twitter.com/24xqfi3eXc — CENTRAL DA NAÇÃO ᕦ😎ᕤ (@centraldanacao) October 22, 2022

Outras lutas da UFC 280 neste sábado

Outro confronto principal neste sábado foi a luta entre Sterling e TJ Dillashaw, pela luta ao cinturão na categoria peso-galo. Além disso, outros dois brasileiros também disputaram no UFC 280 em Abu Dhabi.

Caio e Karol saíram vitoriosos do octógono. Confira todos os resultados entre as categorias neste fim de semana.

CARD PRINCIPAL:

Cinturão peso-galo – Aljamain Sterling x TJ Dillashaw – Vitória de Sterling por nocaute técnico

Peso-galo – Petr Yan x Sean O’Malley – Vitória de Sean por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Peso-leve – Beneil Dariush x Mateusz Gamrot – Vitória de Dariush por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Peso-mosca – Katlyn Chookagian x Manon Fiorot – Vitória de Manon por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

CARD PRELIMINAR:

Peso meio-médio – Belal Muhammad x Sean Brady – Vitória de Belal por nocaute técnico

Peso-médio – Makhmud Muradov x Caio Borralho – Vitória de Caio por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Peso meio-pesado – Volkan Oezdemir x Nikita Krylov – Vitória de Krylov por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Peso meio-médio – Abubakar Nurmagomedov x Gadzhi Omargadzhiev – Vitória de Abubakar por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27).

Peso-médio – Armen Petrosyan x AJ Dobson – Vitória de Armen por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Peso-mosca – Muhammad Mokaev x Malcolm Gordon – Vitória de Mokaev por finalização no terceiro round

Peso-galo – Karol Rosa x Lina Lansberg – Vitória de Karol por decisão majoritária (29-27, 29-27, 28-28)

Brasileiros vencem no Card Preliminar no UFC 280

Além de Charles do Bronx, o UFC 280 em Abu Dhabi também contou com a presença dos brasileiros Caio Borralho e Karol Rosa, mas no Card Preliminar.

Caio bateu Makhmud Muradov na categoria peso-médio até 83,9 Kg neste sábado e por isso segue invicto com três vitórias seguidas no UFC. Borralho tomou o controle no primeiro round, mas o atleta do Uzbequistão reagiu muito bem e conseguiu ficar por cima do oponente. O segundo round foi complicado para o brasileiro, que viu Muradov aplicar bons e precisos golpes.

No terceiro, Caio conseguiu a guilhotina em Muradov e ficou por cima. Com um embate bastante equilibrado, a decisão dos jurados foi dar a vitória ao lutador brasileiro com os resultados de 30-27, 30-27 e 29-28.

Karol abriu o Card Preliminar pelo peso-galo diante da lutadora Lina Lansberg. De início, a brasileira tomou um grande susto da sua oponente em cruzado, mas conseguiu reverter a situação e até ficou por cima da sueca ao tentar finalizar, mas sem sucesso.

Para o segundo round, a brasileira conseguiu controlar a luta, mas acabou sendo penalizada após acertar uma joelhada que é considera ilegal no UFC. Por isso, Karol perdeu um ponto, mas ainda se manteve na frente e com a adversária no chão. No terceiro round, o equilíbrio apareceu novamente com a trocação de socos e golpes entre as atletas. A decisão dos jurados foi dar a vitória para Karol por decisão majoritária em 29-27, 29-27 e 28-28.

Conheça a carreira de Charles do Bronx no UFC

Original de Guarujá, Charles “do Bronx” Oliveira tem 33 anos e é uma das grandes estrelas do Brasil no UFC, o Ultimate Fighting Championship, organização de Artes Marciais Mista que reúne atletas no octógono mais famoso do planeta.

Charles nasceu no Guarujá, mas cresceu no distrito de Vicente de Carvalho, segundo informações do GE. Lá, passou dificuldades com a família, mas sempre se mostrou um garoto feliz com a vida. Porém, o sonho de ser jogador de futebol foi interrompido por um sopro no coração e a febre reumático. Com isso, o paulista seguiu para o jiu-jitsu com o irmão aos 12 anos de idade.

Cada vez mais, Charles mostrou o seu talento para as artes marciais, até alcançar o tão sagrado espaço no UFC, a maior liga profissional do mundo. Em 2021, ele conquistou o título ao vencer Michael Chandler, com o recorde de finalizações em 16 para ser campeão mundial.

