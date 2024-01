⁠Campeonato Mineiro 2024: transmissão e como assistir

Atlético Mineiro, Cruzeiro e América são os favoritos no estadual

Em 2024, o primeiro desafio das equipes no calendário do futebol brasileiro são os estaduais. O Campeonato Mineiro, responsável por colocar Atlético Mineiro, América e Cruzeiro frente a frente, começa em 24 de janeiro de 2024, com transmissão na TV aberta, fechada e também na internet.

Como assistir o Campeonato Mineiro na TV?

Para assistir as emoções do Campeonato Mineiro o torcedor pode ligar a sua televisão nos canais Globo, Sportv e Premiere. Em mais um edição, os direitos de transmissão do estadual pertencem exclusivamente à Rede Globo.

Nenhuma emissora a não ser a Globo pode exibir os confrontos. O mesmo acontece em canais pagos, já que Sportv e Premiere possuem exclusividade. O calendário de transmissão, por outro lado, ainda não foi divulgado pela FMF, a Federação Mineira de Futebol.

GLOBO:

A TV Globo, canal com sinal aberto, vai exibir um jogo por rodada sempre às quartas e sábados ou domingos, na faixa da noite e tarde respectivamente. As narrações serão de Rogério Correa e comentários de Henrique Fernandes.

É importante ressaltar que apenas a Globo Minas vai exibir o Campeonato Mineiro.

SPORTV:

Quem adora o futebol mineiro e quer assistir os principais embates da temporada pode sintonizar o canal Sportv, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. A equipe de transmissão não foi divulgada pela emissora, assim com a jornada de quais embates serão exibidos ao vivo.

O Sportv transmitirá mais de dois jogos por rodada para todo o país, e não apenas para o estado de Minas Gerais. No entanto, apenas assinantes podem acompanhar os confrontos.

SPORTV:

SKY: 39 / 439

OI: 39

CLARO/NET: 39 / 539

VIVO: 539

PREMIERE:

O pay-per-view Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura, também vai exibir os duelos do Campeonato Mineiro na temporada. Além dos grandes, a prioridade é obter também os direitos de transmissão dos clubes menores na temporada.

Para ter o Premiere na programação é necessário pagar o valor extra. Entre em contato com a sua operadora para adquirir o pay-per-view de canais de futebol, disponível em todo o país.

PREMIERE:

SKY: 230-244 / 632-640 HD

OI: 342-352 / 340-341 / 353-357

CLARO: 220-228 / 721-728 HD / 729-730 / 229

VIVO: 151 / 154–159 / 150-153 HD / 770–777 / 781–782 / 901-903 / 910 / 778-779

Onde assistir o Mineiro 2024 na internet?

Para assistir todos os detalhes do Campeonato Mineiro na internet basta acessar o Globoplay, serviço de streaming da Rede Globo. No entanto, a plataforma está disponível somente para assinantes em diferentes planos.

É possível acompanhar a programação da TV Globo, de graça, Sportv e Premiere, apenas quem é membro da plataforma. Dá para ver o conteúdo exclusivo do Mineiro no Globoplay como e onde quiser.

GLOBOPLAY:

Em dias de jogo do Mineiro na TV Globo, o torcedor que mora em Minas Gerais pode assistir ao vivo e de graça a retransmissão no Globoplay, disponível também para quem não é assinante. Como é uma emissora de sinal aberto, o serviço disponibiliza 100% do conteúdo ao público.

Por outro lado, quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' ou 'Globoplay + Premiere' pode acompanhar ao vivo a programação em tempo real dos dois canais. É possível sintonizar via web (www.globoplay.globo.com) e no aplicativo do celular, smartv, tablet e gadgets que reproduzem o sinal na televisão.

Acesse o site, digite o email no login, clique em 'Canais' e procure a opção Sportv ou Premiere, de acordo com o seu plano.

Quem vai jogar o Mineiro em 2024?

Jogam o Campeonato Mineiro em 2024 as equipes de América Mineiro, Athletic Club, Atlético MG, Patrocinense, Cruzeiro, Democrata, Ipatinga, Itabirito, Tombense, Pouso Alegre, Uberlândia e Villa Nova.

A primeira divisão do Mineiro é dividida em cinco fases: a classificatória, semifinal, final, Troféu Inconfidência e a repescagem. As 12 equipes foram divididas em três grupos de quatro na primeira fase, onde jogam contra os clubes dos outros grupos, nunca contra os integrantes do seu próprio grupo.

Os líderes de cada chave e o segundo melhor avançam para a semifinal, enquanto o 5º ao 8º participam do Troféu Inconfidência. Já os piores colocados da classificação geral vão para a repescagem brigar no quadrangular contra o rebaixamento.

Na semifinal e final do Mineiro, as disputas acontecem em ida e volta, assim como no Troféu Inconfidência.

