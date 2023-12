Quando começa o Campeonato Carioca 2024: times, datas e regras

Conhecido por seu complicado regulamento, o Campeonato Carioca já tem data para o pontapé inicial em 2024. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo e as outras oito equipes vão participar do estadual em busca do primeiro título na temporada. Onde assistir, todos os times e como funciona você confere a seguir.

Que dia começa o Campeonato Carioca 2024?

O Campeonato Carioca de 2024 vai começar em 17 de janeiro, quarta-feira, com a primeira rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual. No total, 12 clubes das mais diferentes regiões do Rio de Janeiro vão participar da competição.

De acordo com a tabela da FERJ, disponível no site oficial, a primeira rodada terá quatro partidas na quarta-feira, e dois na quinta. O primeiro clássico do Carioca vai acontecer entre Vasco e Flamengo, pela sexta rodada no dia 3 ou 4 de fevereiro.

A Taça Guanabara é disputada em pontos corridos, portanto cada vitória garante aos participantes três pontos e um para os dois lados em caso de empate.

Acompanhe a tabela da primeira rodada da Taça Guanabara, o Campeonato Carioca.

JOGOS DA PRIMEIRA RODADA DA TAÇA GUANABARA

Botafogo x Madureira

Quarta-feira, 17/01 às 19h

Estádio Nilton Santos

Onde assistir: Bandsports e GOAT no Youtube

Flamengo x Audax

Quarta-feira, 17/01 às 21h30

Arena da Amazônia

Onde assistir: Band, Bandsports e GOAT no Youtube

Vasco da Gama x Boavista

Quarta-feira, 17/01 às 21h30

Estádio São Januário

Onde assistir: sem transmissão definida

Portuguesa x Bangu

Quarta-feira, 17/01 às 17h

Estádio Luso-Brasileiro

Onde assistir: Bandsports e GOAT no Youtube

Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa

Quinta-feira, 18/01 às 15h45

Estádio Laranjão

Onde assistir: Bandsports e GOAT no Youtube

Volta Redonda x Fluminense

Quinta-feira, 18/01 às 21h30

Estádio Raulino de Oliveira

Onde assistir: Band, Bandsports e GOAT no Youtube

Como é o regulamento do Campeonato Carioca?

Tem dificuldades para entender como funciona o Campeonato Carioca? Calma, o DCI te explica. O estadual é dividido em três etapas: a Taça Guanabara, Taça Rio e a semifinal e final do Campeonato Carioca. Para 2024, o modelo de disputa continua o mesmo.

Parece difícil, mas o regulamento é muito simples.

Taça Guanabara

A Taça Guanabara é a primeira fase do Campeonato Carioca. Participam as equipes de Audax, Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco da Gama e Volta Redonda.

As 12 equipes começam a Taça Guanabara com zero pontos. Em turno único em pontos corridos, os participantes vão jogar entre si por 11 rodadas, de acordo com a tabela estabelecida pela FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A vitória garante 3 pontos e o empate dá 1 para ambos os lados.

Ao fim das rodadas, o clube que ocupar a melhor colocação (o primeiro lugar) e obter o maior número em pontos ganhos será declarado o campeão da Taça Guanabara. As quatro primeiras da tabela de classificação se classificam para a semifinal do campeonato, incluindo o campeão.

O último colocado será rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Carioca.

Em caso de empate, os critérios de desempate aplicados serão:

1º) Maior número de vitórias;

2º) Maior saldo de gols;

3º) Maior número de gols marcados;

4º) Confronto direto (entre dois clubes);

5º) Menor número de cartões amarelos;

6º) Sorteio público na sede da Federação

Assim que as 11 rodadas acabam, os cartões amarelos são zerados, com exceção dos três amarelos, deixando a suspensão automática.

Taça Rio

Disputam a semifinal da Taça Rio, competição secundária do futebol carioca, os times que terminaram entre o 5º ao 8º lugar na classificação da Taça Guanabara. O cruzamento olímpico forma os confrontos da seguinte maneira:

5º lugar x 8º lugar

6º lugar x 7º lugar

As equipes que terminaram em 5º e 6º lugar terão a vantagem do empate na semifinal da Taça Rio, além de poder escolher o mando de campo. Os dois vencedores avançam para a final do torneio, também em ida e volta.

Na final da Taça Rio não há a vantagem do empate, com os pênaltis decidindo o campeão em caso de igualdade no placar no tempo regulamentar.

Campeonato Carioca

Os quatro primeiros da classificação da Taça Guanabara se classificam para a semifinal do Campeonato Carioca. Para formar os confrontos, o regulamento da FERJ indica o seguinte chaveamento: o 1º colocado enfrentará o 4º, e o 2º jogará contra o 3º lugar.

A semifinal é disputada em partidas de ida e volta, onde os times que ficaram em 1º e 2º lugar na classificação terão a vantagem do empate e o mando de campo, podendo escolher abrir o duelo ou decidir em casa.

Os dois vencedores vão para a final do Carioca, também em ida e volta. O elenco com a melhor campanha na Taça Guanabara terá o direito de escolher o mando de campo da primeira ou segunda final do campeonato, com ambos no Maracanã.

Na final não há vantagem no empate. Caso as equipes não saíam do zero a zero, as cobranças de pênaltis vão definir o campeão carioca em 2024.

Quem são os campeões do estadual?

Com 37 títulos, o Flamengo é o maior campeão do Campeonato Carioca em toda a história. O Fluminense, atual campeão, soma 33, diferença de cinco troféus entre os dois. O Vasco tem 24 e o Botafogo 21 títulos.

Quem também aparece na lista de campeões é o América, Bangu, São Cristóvão e Paissandu, times que também jogam ou já participaram da primeira divisão em certos momentos da história.

Em 2023, o Fluminense venceu a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca.

Flamengo - 37 títulos

Fluminense - 33 títulos

Vasco - 24 títulos

Botafogo - 21 títulos

América RJ - 7 títulos

Bangu - 2 títulos

São Cristóvão - 1 título

Paissandu - 1 título

Onde assistir o Carioca em 2024?

Em 2024, os direitos de transmissão do Campeonato Carioca serão divididos entre a Bandeirantes, na TV aberta, o Bandsports, emissora disponível em operadoras de TV por assinatura, e o canal GOAT no Youtube.

Responsável pelos direitos de imagens do Carioca, a Rede Bandeirantes vai transmitir até dois jogos por rodada na TV aberta, para todo o país, dando prioridade para os grandes como Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Também é possível acompanhar a retransmissão no site da emissora e no aplicativo Bandplay.

O Bandsports, canal com sinal pago, exibirá quase todos os jogos da rodada em todo o país mas apenas para quem tem a programação.

Outra opção gratuita é o canal GOAT no Youtube, com até cinco transmissões por rodada. Os confrontos são divididos entre os responsáveis pelos direitos, portanto a tabela da FERJ pode sofrer alterações.

