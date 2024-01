⁠Quando inicia o Campeonato Mineiro 2024: times, datas e como funciona

Vai começar o Campeonato Mineiro 2024! Cruzeiro, Atlético Mineiro e América serão protagonistas do mais simpático dos estaduais a partir de 24 de janeiro, ao lado de outras nove equipes durante a fase de grupos. Sob novo formato, veja os principais detalhes do Mineiro e como assistir.

Quando começa o Campeonato Mineiro em 2024?

A bola rola na primeira rodada do Campeonato Mineiro em 24 de janeiro de 2024, quarta-feira, em cinco partidas em horários distintos. A FMF, Federação Mineira de Futebol, divulgou a tabela completa com todos os jogos, mas a transmissão ainda não está definida.

O Atlético, atual campeão, estreia contra o Patrocinense, fora de casa, enquanto o Cruzeiro joga diante do Villa Nova, também fora. Já o América Mineiro recebe o Pouso Alegre em Belo Horizonte para a rodada de estreia.

Acompanhe todos os jogos da primeira rodada.

PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MINEIRO 2024:

Villa Nova x Cruzeiro

Quarta-feira, 24/01 às 19h

Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima

Tombense x Uberlândia

Quarta-feira, 24/01 às 19h

Local: Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos

Athletic x Ipatinga

Quarta-feira, 24/01 às 20h

Local: Arena Sicredi

Democrata GV x Itabirito

Quarta-feira, 24/01 às 20h30

Local: Estádio Mamudão, em Governador Valadares

Patrocinense x Atlético MG

Quarta-feira, 24/01 às 21h30

Local: Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio

América MG x Pouso Alegre

Quinta-feira, 25/01 às 20h

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Como funciona o formato do Campeonato Mineiro?

O Campeonato Mineiro, organizado anualmente pela FMF, a Federação Mineira de Futebol, é dividido em cinco partes: a fase de grupos, semifinal, final, Troféu Inconfidência e a repescagem. Jogam o estadual o América, Athletic Club, Atlético MG, Patrocinense, Cruzeiro, Democrata, Ipatinga, Itabirito, Tombense, Pouso Alegre, Uberlândia e Villa Nova.

Na fase classificatória, as 12 equipes são divididas em três grupos de quatro, onde jogam contra os clubes dos demais grupos em turno único, sob pontos corridos, sem confrontos entre times da mesma chave. Serão oito rodadas.

Em caso de empate, os critérios de desempate são: a) maior número de vitórias; b) saldo de gols; c) maior número de gols pró; d) cartões vermelhos recebidos; e) número de cartões amarelos e f) sorteio público na FMF.

Ao fim das rodadas, os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado geral se classificam para a semifinal. Na contramão, os três piores classificação geral vão jogar a repescagem e o 5º e o 8º lugares vão jogar o

Na semifinal, as equipes se enfrentam em ida e volta, assim como na final, assim como o Troféu Inconfidência mantém o mesmo esquema. Já na repescagem um triangular é definido para saber quem serão os dois clubes rebaixados para a segunda divisão no Mineiro.

Quando vai ser o primeiro clássico mineiro?

O primeiro clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, a maior rivalidade do futebol mineiro, está marcado para domingo, 04 de fevereiro de 2024, pela terceira rodada da fase de grupos. A bola rola às 19h, horário de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O Atlético terá o mundo de campo em seu favor, mas é provável que as equipes se enfrentem novamente na semifinal ou final do estadual.

A rivalidade entre Raposa e Galo é antiga e arrasta torcedores nas arquibancadas. Cada partida tem cara de final, e cada resultado importa para os fanáticos mineiros, não importa se vale título ou se é amistoso.

A FMF não divulgou quem vai transmitir o clássico mineiro.

América MG x Pouso Alegre (3ª rodada)

Domingo, 04/02 às 19h

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Como funciona o Troféu Inconfidência?

Denominado como Troféu Inconfidência, o torneio secundário da FMF (Federação Mineira de Futebol) é uma chance de título para as equipes que não conseguem brigar até as finais do estadual. Como manda a tradição, Cruzeiro, América e Atlético nunca jogam o Troféu Inconfidência.

De acordo com o regulamento da FMF, as equipes que terminaram entre o 5º e o 8º lugar na classificação geral serão divididas da seguinte forma: a 8º melhor campanha enfrenta a 5ª, e a 7ª melhor joga contra a 6º.

A semifinal é disputada em ida e volta, com a vantagem de mando de campo para os times com a melhor campanha na primeira etapa. Em caso de empate, a soma de pontos dos dois jogos e a melhor colocação na fase classificatória serão levados em consideração.

Na final, os vencedores vão disputar também duas partidas, com data marcada para 24 e 31 de março de 2024.

Maiores campeões

Apenas sete equipes já soltaram o grito de campeão no Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro é o elenco que mais vezes celebrou o título estadual, com 48 títulos incluindo em 2023, quando derrotou o América na decisão.

O Cruzeiro, rival do Galo, coleciona 38 troféus, com a última conquista em 2019. O Coelho tem 16, mas venceu em 2016 pela última vez. Outros clubes que aparecem na lista são Villa Nova, Siderúrgica, Ipatinga e Caldense.

Times como Patrocinense, Pouso Alegre, Tombense e Athletic Club nunca venceram o estadual.

Atlético MG: 48 títulos

Cruzeiro: 38 títulos

América MG: 16 títulos

Villa Nova: 5 títulos

Siderúrgica: 2 títulos

Ipatinga: 1 título

Caldense: 1 título

Onde assistir o Mineiro?

Assim como no ano passado, os direitos de transmissão do Campeonato Mineiro pertencem à Rede Globo, com transmissão exclusiva na TV Globo, Sportv e Premiere, além do Globoplay. É possível acompanhar em Minas Gerais e em outros estados do país ao vivo.

Na TV aberta, a Globo Minas vai exibir um jogo por rodada às quartas e sábados ou domingos, na faixa da noite e a tarde respectivamente. Rogério Correa será responsável por narrar os embates enquanto Henrique Fernandes analisa a partida.

É possível assistir também nos canais Sportv e Premiere, disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. O pay-per-view pode ser adquirido fora da televisão paga, de maneira avulsa.

Para assistir na internet é só sintonizar o Globoplay, responsável por retransmitir os três canais ao público. Dá para ver a Globo Minas de graça - funciona de acordo com a localização - enquanto o Sportv e Premiere só estão disponíveis para assinantes.

