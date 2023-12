Convocados da seleção brasileira para o pré-olímpico de 2024

Ramon Menezes é o técnico do sub-23 do Brasil - Foto: Reprodução/Thais Magalhães/CBF

De olho na vaga para os Jogos Olímpicos de Paris, o técnico Ramon Menezes convocou nesta quinta-feira, 21 de dezembro, atletas para defender a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, que será em janeiro, na Venezuela. Os destaques da lista são Endrick, do Palmeiras, e John Kennedy, do Fluminense.

Lista de convocação da Seleção Brasileira para o Torneio Pré-Olímpico

Ramon Menezes convocou 23 jogadores para o Pré-Olímpico, torneio que distribui duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A regra é que somente atletas de até 23 anos podem ser convocados.

Os destaques são o atacante Endrick, do Palmeiras, o meia Danilo, do Nottingham Forest, e o lateral Luan Cândido, do RB Bragantino. Em toda a lista, 14 jogadores atuam no Brasil e os outros nove estão no exterior.

De acordo com a CBF, a Seleção Brasileira começa a preparação em 8 de janeiro, na Granja Comary, em Teresópolis. No dia 16, a delegação embarca para a Venezuela onde irá disputar o torneio. A estreia da equipe brasileira vai ser contra a Bolívia, no dia 23. Depois, enfrenta a Colômbia no dia 26, no dia 29 o Equador e contra a Venezuela em 1º de fevereiro.

Acompanhe a lista completa.

GOLEIROS:

Mycael - Athletico-PR

Andrew - Gil Vicente

Matheus Donelli - Corinthians

LATERAIS:

Vinícius Tobias - Real Madrid

Matheus Dias - Internacional

Luan Cândido - Red Bull Bragantino

Patryck - São Paulo

ZAGUEIROS:

Kaiky Fernandes - Almeria

Arthur Chaves - Acadêmico de Viseu

Robert Renan - Zenit

Michel - Palmeiras

MEIAS:

Andrey Santos - Nottingham Forest

Marlon Gomes - Vasco da Gama

Aleksander - Fluminense

Ronald - Grêmio

Gabreil Pirani - DC United

Danilo - Nottingham Forest

ATACANTES:

Marquinhos - Nantes

Giovane - Corinthians

Gabriel Pec - Vasco da Gama

Guilherme Biro - Corinthians

Endrick - Palmeiras

John Kennedy - Fluminense

Como funciona o Pré-olímpico de futebol?

Organizado pela Conmebol, o Torneio Pré-Olímpico tem como missão classificar duas seleções de futebol masculino para as Olimpíadas de Paris 2024. As 10 seleções afiliadas à entidade sul-americana vão brigar pelas vagas e assim buscar a medalha de ouro.

O torneio é dividido em duas etapas: a primeira fase e o quadrangular final. Durante a primeira fase, as seleções são divididas em dois grupos de cinco onde se enfrentam em turno único, isto é, jogam quatro vezes cada. Ao fim, as duas melhores equipes avançam para o quadrangular.

No quadrangular final, as equipes se enfrentam novamente entre si, no mesmo sistema, onde apenas os dois primeiros é que carimbam o passaporte para as Olimpíadas de Paris, na França.

No grupo A estão Brasil, Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. No grupo B constam Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Peru.

Quais países já estão classificados para as Olimpíadas?

Além da França, anfitriã das Olimpíadas em 2024, também estão classificadas as seleções de Estados Unidos, República Dominicana, Israel, Espanha, Ucrânia, Egito, Mali, Marrocos e Nova Zelândia. Os representantes da América do Sul sairão do Pré-Olímpico em janeiro.

Estados Unidos e a República Dominicana se classificam através das eliminatórias de seu continente, a América do Norte, Central e Caribe. Israel, Espanha e Ucrânia carimbaram o passaporte pela Europa, prontos para representar o continente.

Já Egito, Mali, Marrocos conquistaram as suas respectivas vagas pelo torneio olímpico da África, enquanto a Nova Zelândia é a representante da Oceania.

Restam seis vagas, sendo duas para a América do Sul, três para a Ásia, continente que ainda não tem nenhum representante, e uma para a repescagem entre o quarto lugar das eliminatórias da Ásia e o quarto da África.

Onde assistir o Pré-Olímpico?

No último Pré-Olímpico Sul-Americano para Tóquio, o Sportv transmitiu os jogos da Seleção Brasileira para todo o país com exclusividade. Este ano, os direitos de transmissão também devem pertencer ao canal pago.

Será possível acompanhar a jornada do Brasil, treinado por Ramon Menezes, no Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com a sua operadora caso não tenha a emissora em sua programação.

Também é possível acompanhar o torneio pelo Globoplay, plataforma de streaming da Rede Globo, disponível apenas para assinantes. Dá para ver o conteúdo via web (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo do celular, tablet e smartv.

Quando começa o futebol masculino nas Olimpíadas?

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris vai ser em 26 de julho de 2024, mas o futebol masculino começará dois dias antes, em 24 de julho. O rugby é outra modalidade que vai começar antes no calendário das Olimpíadas.

Durante a cerimônia, as delegações vão desfilar em barcos pelo Rio Sena, um dos pontos turísticos da capital parisiense, incluindo a brasileira. O porta-bandeira e os atletas representantes não foram escolhidos pelo COB.

A final do futebol está marcada para acontecer em 10 de agosto de 2024, ao lado de outros esportes coletivos. As entregas de medalhas estão marcadas para 8, 9 e 10 de agosto, com a final, além da medalha de bronze para o terceiro lugar.

Os estádios escolhidos para receber os jogos do futebol são Parc des Princes, Nantes Stadium, Bordeaux Stadium, Marseille Stadium, Nice Stadium, Geoffroy-Guichard Stadium e Lyon Stadium.

