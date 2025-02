2 formas de assistir o jogo do Corinthians online hoje na Libertadores (26)

Nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, Corinthians e Universidad Central entram em campo pelo jogo de volta da segunda fase da Libertadores. A partida acontece na Neo Química Arena. A TV Globo em São Paulo na TV aberta, ESPN, Globoplay e a Disney+ vão transmitir o jogo do Corinthians a partir das 21h30.

Como assistir o jogo Corinthians x Universidad Central

Para não perder nenhum lance, confira o passo a passo de como sintonizar a partida do Timão na internet.

1) Assistir o jogo do Corinthians na Globoplay

A plataforma de streaming fará a retransmissão do que estiver passando na emissora no estado de São Paulo. É possível assistir tanto no site www.globoplay.globo.com como no aplicativo em dispositivos móveis como celular, tablet e smartv. Clique em ‘Entrar’, localizado no menu superior e na sequência digite o seu login e a senha, dê ‘entrar’ assim que digitar.

Em seguida, vá até o menu principal e escolha a opção ”Agora na TV”.

2) Assistir o jogo do Corinthians na Disney+

Quem é assinante Disney+ pode acompanhar em tempo real. Basta acessar o site oficial: www.disneyplus.com e localizar o jogo. Então clique em “Assinar Agora”. Se quiser assistir no celular, tablet ou smart TV pelo app, é só baixar o aplicativo e fazer o mesmo passo a passo.

Calendário de jogos da Libertadores

Na quarta e quinta-feira, há cinco jogos de volta pela segunda fase da Pré-Libertadores.

26 de fevereiro, quarta-feira

19h00: Ñublense (CHI) x Boston River (URU) – ESPN4 e Disney+

21h30: Corinthians (BRA) x Universidad Central (VEN) – TV Globo, ESPN e Disney+

21h30: Barcelona de Guayaquil (EQU) x El Nacional (EQU) – ESPN4 e Disney+

27 de fevereiro, quinta-feira

19h00: Cerro Porteño (PAR) x Monagas (VEN) – Paramount+

21h30: Melgar (VEN) x Tolima (COL) – Paramount+