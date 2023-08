3 formas de assistir online o jogo do Brasil contra a Jamaica hoje (02)

Hoje tem jogo do Brasil feminino na Copa do Mundo, 02 de agosto, pela fase de grupos, e a Jamaica é a adversária da vez. A bola rola às 7h, horário de Brasília, no Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália, e a transmissão online tem 3 alternativas. Veja como assistir a seleção brasileira.

Como assistir online o jogo do Brasil feminino hoje?

O jogo do Brasil x Jamaica pela última etapa da fase de grupos da Copa Feminina hoje, 2 de agosto, e será possível assistir online na CazéTV, FIFA+ e Globoplay.

Se a seleção brasileira ganhar, então continua na disputa em busca do primeiro ouro. Agora, se o resultado for negativo, o Brasil estará eliminado.

Então veja como assistir o jogo decisivo:

CazéTV: O canal do influenciador e streamer Casimiro Miguel, a CazéTV, vai transmitir o jogo do Brasil feminino com a narração de Luis Felipe Freitas de graça. É só procurar pelo canal no Youtube e Twitch, clicar na primeira opção e aí assistir como e onde quiser.

FIFA+: O serviço de streaming da FIFA disponibiliza de graça todos os jogos do Mundial de futebol feminino. Para assistir basta entrar no site www.fifa.com, se cadastrar com nome completo, email e a senha, e procurar pela partida que quer acompanhar.

É possível sintonizar também pelo aplicativo do celular.

Globoplay: O Globoplay retransmite o sinal da Globo para todos os usuários de graça. É só entrar na plataforma, se cadastrar na Conta Globo gratuitamente, clicar em "Agora na TV" e, aí, escolher a opção da Globo.

Marta vai jogar hoje na na Copa do Mundo Feminina?

A treinadora Pia Sundhage fez suspense sobre a possível titularidade de Marta no jogo desta quarta-feira. Em sua última Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, a Rainha do futebol pode se despedir hoje se o Brasil perder para a Jamaica, por isso a possibilidade da jogadora ser titular e ajudar o elenco às oitavas de final.

Fora o dilema com Marta, a escalação deve ser a mesma dos jogos passados, com a possibilidade de Debinha, Bia Zaneratto e Geyse no ataque, enquanto Antônia, Lauren, Rafaelle e Tamires tomam conta da defesa.

A técnica deve levar para o campo as jogadoras Lelê; Antônia, Lauren, Rafaelle, Tamires; Luana, Adriana, Ary Borges, Kerolin; Debinha e Geyse.

As prováveis jamaicanas escaladas Lorne Donaldson são Becky Spencer; Allyson Swaby, McCoy, Chantelle Swaby, Blackwood; Drew Spence, Sampson, Tifanny Cameron, Primus; Jody Brown e Trudi Carter.

O que o Brasil precisa para se classificar?

A Seleção Brasileira precisa da vitória contra a Jamaica por qualquer resultado para se classificar até as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Caso contrário, está eliminada e perde a chance de brigar pelo seu primeiro título mundial.

Com Marta em campo, o Brasil vai buscar a vitória para carimbar o passaporte. Se empatar, aí terá que torcer por um tropeço da França contra o Panamá, estreante praticamente eliminada no torneio. Se as francesas vencerem, aí a Jamaica segue viva e o Brasil se despede da Copa do Mundo.

O Brasil vai enfrentar o primeiro ou o segundo colocado do grupo H, incluindo Alemanha, Colômbia ou Marrocos nas oitavas de final, a depender da sua posição no grupo F.

GRUPO F

1 França - 4 pontos

2 Jamaica - 4 pontos

3 Brasil - 3 pontos

4 Panamá - 0 pontos