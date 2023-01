4 formas de assistir Botafogo SP x jogo do Guarani hoje no Paulistão

4 formas de assistir Botafogo SP x jogo do Guarani hoje no Paulistão

Botafogo de Ribeirão e Guarani estão em situações bem parecidas no Campeonato Paulista. Neste sábado, eles se enfrentarão para saber quem vai conquistar a segunda vitória na temporada. Com início às 20h40 (horário de Brasília), o jogo do Guarani hoje vai ser no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto pela quinta rodada.

O Botafogo vem de empate com o Santo André na última rodada, enquanto o time do Bugre perdeu para o Corinthians na capital paulista.

O Campeonato Paulista é disputado por dezesseis equipes na primeira fase. Os times são divididos em quatro grupos de quatro onde só podem jogar contra elencos das outras chaves em onze rodadas. Se classificam para as quartas de final os dois melhores de cada grupo.

Transmissão do jogo do Guarani hoje ao vivo

O jogo do Guarani hoje tem transmissão no Premiere, TNT, HBO Max e Paulistão Play às 20h40.

O torcedor tem diferentes opções para acompanhar o jogo entre Botafogo e Guarani neste sábado, pela quinta rodada do Paulistão na temporada. Dá para assistir na televisão e também no streaming pelo celular.

TNT

O canal da TNT detém os direitos de transmissão do torneio estadual. Está disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Basta sintonizar em seu televisor e curtir.

SKY: 108/508, CLARO/NET: 151/651, OI: 48/548 e VIVO: 648/100/657/892

PREMIERE

Outra possibilidade de assistir é o Premiere, pay-per-view também na TV fechada. Aqui, o torcedor deve desembolar valor extra na mensalidade para acompanhar o pacote de canais, diferente em cada operadora.

Dá também para comprar de maneira avulsa no GloboPlay e Amazon Prime.

HBO MAX

Sob responsabilidade do grupo Turner, o HBO Max transmite até dois jogos por rodada no Paulistão. A plataforma pode ser assistida o aplicativo para celular, tablets, videogames e smartv, se o aparelho for compatível.

Tem também a opção de acompanhar pelo próprio computador, através do navegador. Os pacotes vão de R$ 19,90 o plano mobile ou R$ 27,90 a multitelas.

PAULISTÃO PLAY

O Paulistão Play é a plataforma de streaming oficial da Federação Paulista de Futebol. Ela só está disponível por assinatura, por valores de R$ 27,90 por mês ou R$ 75,22 o ano.

O torcedor deve acessar o site (www.paulistaoplay.com) e clicar em "assinar agora". Caso já tenha a assinatura, basta acessar "entre" e inserir os dados da conta.

O próximo confronto é em Ribeirão Preto 🏹 🆚 Botafogo

🏟 Estádio Santa Cruz

🗓 Sábado (28/01)

⏰ 20h40

🏆 Paulistão - 5ª rodada#AvantemeuBugre 🇳🇬 Oferecimento: @GocareSaude pic.twitter.com/ZpRx7yXED4 — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) January 25, 2023

Quantas vezes o Guarani foi campeão paulista?

O Guarani nunca foi campeão paulista. No entanto, o clube de Campinas alcançou por duas vezes a final do Campeonato Paulista.

No ano de 1988, o time verde garantiu a segunda colocação do grupo B com 26 pontos. Terminou a segunda fase com glória até alcançar as finais. No primeiro jogo, contra o Corinthians, ficou em 1 a 1. Na volta, porém, o Timão levou a melhor com 1 a 0, na prorrogação.

No ano de 2012 novamente ficou com o vice-campeonato. O elenco garantiu vaga na fase final, derrotou o Palmeiras nas quartas de final e a Ponte Preta na semifinal. Na decisão, porém, perdeu para o Santos por agregado em 7 a 2.

Quinta rodada do Campeonato Paulista

Além do jogo do Guarani hoje contra o Botafogo, outros embates também serão disputados pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

SÁBADO, 28/01:

18h30 - Santos x Ferroviária

20h - RB Bragantino x Santo André

20h40 - Botafogo x Guarani

DOMINGO, 29/01:

15h - Água Santa x Portuguesa

16h - São Bernardo x São Bento

16h - Inter de Limeira x Ituano

18h30 - São Paulo x Corinthians

21h35 - Mirassol x Palmeiras

