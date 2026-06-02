Final da Copa do Nordeste: onde assistir o jogo do Fortaleza x Vitória

É dia de final da Copa do Nordeste e a Arena Castelão recebe nesta terça, 2 de junho, o jogo 1 do Fortaleza e Vitória, em disputa pelo título de 2026. O jogo começa às 21h (horário de Brasília) e há transmissão gratuita.

Onde assistir Fortaleza e Vitória hoje?

A final da Copa do Nordeste será transmitida nos canais SBT, Sportynet e Canal do Benja / TMC. Na TV aberta, o SBT exibe a partida para todos os estados do Nordeste de graça. É só sintonizar do seu conforto do seu sofá e assistir sem pagar nada por isso. Mas quem mora em outros estados do Brasil pode acompanhar nos canais por assinatura ou streaming.

O Fortaleza entra em campo tentando sacudir a poeira após o tropeço por 1 a 0 diante do Athletic, em Minas, pela Série B. O revés, contudo, não apaga o brilho da campanha do Tricolor do Pici no Nordestão: após despachar o Sport na semifinal, a equipe cearense agora mira sua quarta coroa na competição regional.

Do outro lado, o Vitória também tenta esquecer um resultado amargo — a recente derrota para o Santos no Brasileirão. No entanto, o retrospecto do Leão da Barra no mata-mata da Copa do Nordeste é de impor respeito, vindo embalado por três triunfos seguidos após superar Ceará e ABC. Longe da grande decisão desde 2010, o Rubro-Negro baiano joga para validar seu favoritismo histórico e erguer o quinto troféu do torneio.

Maiores campeões da Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste, ou Lampions League como também é chamada, foi idealizada em 1994 pela CBF. O principal objetivo era dar mais visibilidade para os clubes da região do Nordeste. Mesmo com o sucesso entre torcidas, diretorias e a aclamação, o torneio foi cancelado entre 2004 a 2009, mas aconteceu em 2010.

Antes mesmo da bola rolar em 1994 torneios de futebol no Nordeste eram disputados, mas sem o aval da entidade. Foi a partir daquele ano que a CBF tomou as rédeas da competição e a transformou em uma das principais competições de futebol do Brasil.

Veja que mais ganhou título até hoje:

Bahia – 5 títulos

2001, 2002, 2017, 2021, 2024 e 2025

Vitória – 4 títulos

1997, 1999, 2003 e 2010

Sport – 4 títulos

1994, 2000, 2014 e 2023

Ceará – 2 títulos

2015 e 2020

Fortaleza – 2 títulos

2019 e 2022

Sampaio Corrêa – 1 título

2018

Santa Cruz – 1 título

2016

Campinense – 1 título

2013

América RN – 1 título

1998