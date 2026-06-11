Assistir os jogos da Copa do Mundo 2026 pelo Globoplay, ao vivo e de graça no celular

Assistir os jogos da Copa do Mundo 2026 pelo Globoplay, ao vivo e de graça no celular

A TV Globo é uma das emissoras oficiais no Brasil da Copa do Mundo 2026 da FIFA. O Globoplay, plataforma de mídia digital da rede brasileira de televisão aberta, transmitirá parte do evento ao vivo e online.

A Globoplay é a plataforma online oficial da TV Globo. Graças aos seus direitos de distribuição digital, a plataforma cobrirá os jogos exibidos pela Globo na Copa do Mundo de 2026, incluindo partidas da seleção brasileira, confrontos importantes da fase de grupos e duelos do mata-mata.

Como assistir os jogos da Copa do Mundo 2026 pelo Globoplay

A Globo adquiriu parte dos direitos de transmissão da Copa do Mundo 2026, por isso, vai transmitir jogos do campeonato pelo seu canal de televisão com sinal aberto. Mas quem não puder ver as partidas pela TV tem a opção de acompanhar a competição pela plataforma Globoplay.

No celular, você pode curtir parte da Copa do Mundo FIFA 2026 do Brasil através do Globoplay. O Globoplay é a plataforma oficial de vídeo sob demanda da TV Globo, detentora de um pacote de transmissão e distribuição digital do evento. Ele fornecerá transmissões ao vivo, conteúdos especiais, melhores momentos e destaques do torneio internacional.

Dessa maneira, é possível assistir os jogos da Copa pelo Globoplay no computador, celular ou tablet. Veja como acessar:

Acesse o site globoplay.com em seu navegador e vá na opção “Agora na TV”:

Assim que entrar nessa página, o site irá pedir que você coloque seu login, com e-mail e senha. Caso ainda não tenha cadastro, é possível fazer um de graça ou ainda acessar o conteúdo por meio de sua conta do Google ou Facebook.

Após fazer o login, a programação ao vivo da Globo poderá ser acompanhada.

Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira, 11 de junho. Após a cerimônia de abertura, o México enfrenta a África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México, na primeira partida do campeonato. A disputa vai até o dia 19 de julho, data da grande final. Entre os dias 11 e 27 de junho, serão realizados os jogos da fase de grupos.

A partir do dia 28 de junho, começam os jogos eliminatórios. Pela primeira vez, a Copa terá uma fase de 32 avos de final, etapa criada por causa da ampliação do torneio para 48 seleções. Depois, a competição segue para oitavas de final, quartas de final, semifinais, disputa do terceiro lugar e final.

A Globo vai exibir parte dos jogos da Copa do Mundo 2026, incluindo partidas do Brasil, confrontos selecionados da fase de grupos e jogos decisivos do mata-mata. O torcedor também poderá acompanhar partidas pelo Sportv e pelo Globoplay, dentro do pacote de transmissão da emissora.

Além da Globo, a Copa do Mundo 2026 também terá transmissão do SBT, N Sports, Ge TV e CazéTV. A CazéTV será a única plataforma no Brasil com todos os 104 jogos do Mundial.

Final da Copa do Mundo 2026 vai passar no GloboPlay?

Sim, a final da Copa do Mundo 2026 deve estar disponível para assistir no Globoplay, a plataforma oficial da Rede Globo, caso a partida esteja dentro do pacote de transmissão da emissora.

Além de acompanhar a decisão pela TV aberta, o torcedor também pode optar por assistir no Globoplay pelo dispositivo móvel, tablet ou computador, como pelo site através do navegador. Para acompanhar a programação ao vivo da TV Globo, é necessário ter uma Conta Globo. O acesso à transmissão ao vivo pode ser gratuito, mas depende da disponibilidade do sinal na região e do jogo exibido pela emissora.

A final da Copa do Mundo 2026 será disputada no domingo, 19 de julho, no estádio de Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos. Será a primeira decisão de Mundial no novo formato com 48 seleções, 104 jogos e três países-sede: México, Estados Unidos e Canadá.

Perguntas de como assistir aos jogos da Copa no Globoplay

1 – Posso assistir TV Globo fora do Brasil? A transmissão da TV Globo e do Globoplay fora do Brasil depende das regras de disponibilidade da plataforma e dos direitos de exibição em cada país. Como a Copa do Mundo tem contratos diferentes por território, nem todo conteúdo liberado no Brasil fica disponível no exterior.

2 – A TV Globo é gratuita no Android e iPhone? Não há necessidade de assinar um pacote de TV para acessar a programação ao vivo da TV Globo pelo Globoplay, quando o sinal estiver liberado para a sua região. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente no Android e no iPhone, mas alguns conteúdos da plataforma exigem assinatura.

3 – Onde posso assistir TV Globo? Você pode acessar a programação da TV Globo pela televisão aberta, pelo site do Globoplay, pelo aplicativo em smartphones, tablets e smart TVs compatíveis. Também é possível acompanhar pelo computador, usando o navegador.

4 – Todos os jogos da Copa passam no Globoplay? Não. Em 2026, a Copa do Mundo terá 104 jogos, mas o Globoplay exibirá apenas as partidas do pacote da Globo. Para assistir todos os jogos do Mundial, o torcedor deve acompanhar a CazéTV, que terá a transmissão completa da competição no Brasil.

Isso é tudo sobre como assistir a Copa do Mundo FIFA 2026 no Brasil. A FIFA chega com a maior edição da história do torneio, agora com 48 seleções, 104 partidas e três países-sede. Portanto, todos os torcedores em todos os cantos do mundo ficam encantados em assistir aos jogos. Você pode usar o guia acima na forma de informações relevantes para assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 no Brasil.