Canal transmitirá todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026

Não é o Casimiro? Saiba quem é o dono da Cazé TV

Não é o Casimiro? Saiba quem é o dono da Cazé TV

A CazéTV ganhou ainda mais espaço no mercado de transmissões esportivas ao garantir a exibição de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026. Com programação gratuita no YouTube, o canal será o único no Brasil a mostrar as 104 partidas do torneio, da fase de grupos à final. O crescimento também aumentou a curiosidade sobre quem é o dono da CazéTV.

Quem é o dono da CazéTV?

A CazéTV pertence integralmente à LiveMode. O canal foi criado em 2022 como uma sociedade entre a empresa e a CMiguel Produções, de Casimiro Miguel. Na estrutura inicial, a LiveMode detinha 51% do negócio, enquanto o streamer possuía os outros 49%.

Essa composição mudou no final de 2025. A LiveMode incorporou a participação que pertencia à empresa de Casimiro e passou a controlar 100% da CazéTV. Em contrapartida, o apresentador tornou-se sócio da holding internacional que reúne os negócios do grupo.

Dessa forma, Casimiro deixou de ter participação direta somente no canal e passou a integrar a sociedade da empresa responsável por toda a operação. Ele continua como principal apresentador, personalidade da marca e figura central das transmissões.

A LiveMode foi fundada em 2017 pelos empresários Edgar Diniz e Sérgio Lopes. Os dois também estiveram por trás da criação do Esporte Interativo, canal esportivo posteriormente vendido à Turner, atual Warner Bros. Discovery. Além dos fundadores, o quadro de sócios do grupo inclui executivos como Léo Lenz César e Thiago Tourinho.

Em 2024, a LiveMode recebeu um investimento minoritário liderado pela General Atlantic, gestora global especializada em empresas com potencial de crescimento. A operação também contou com a participação da XP Private Equity, fundo ligado à XP.

Os percentuais adquiridos e o valor oficial do investimento não foram divulgados pelas empresas. O aporte teve como objetivo acelerar projetos ligados às ligas de futebol, aos esportes olímpicos, às novas modalidades e à expansão internacional da companhia.

A estrutura societária, portanto, reúne os fundadores da LiveMode, Casimiro Miguel e investidores institucionais, como General Atlantic e XP Private Equity.

Em maio de 2026, Cristiano Ronaldo também foi anunciado como acionista e sócio estratégico da LiveModeTV, braço internacional do grupo. A participação do jogador está relacionada à operação fora do Brasil, especialmente ao projeto lançado em Portugal, e não significa que o português seja o proprietário direto da CazéTV brasileira.

A CazéTV é da Globo?

A CazéTV não pertence à Globo. As empresas são concorrentes no mercado de transmissões esportivas, embora possam exibir simultaneamente partidas de competições cujos direitos foram divididos entre diferentes veículos.

Na Copa do Mundo de 2026, por exemplo, a Globo adquiriu um pacote com 55 partidas. A CazéTV, por outro lado, garantiu os direitos das 104 partidas e será o único canal brasileiro com cobertura integral do Mundial.

A operação da CazéTV é comandada pela LiveMode, que negocia direitos esportivos, produz as transmissões e comercializa os espaços publicitários do canal.

Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na CazéTV?

A CazéTV vai transmitir todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026, incluindo as partidas da Seleção Brasileira, os confrontos exclusivos, o mata-mata e a final. As transmissões serão disponibilizadas gratuitamente no canal da CazéTV no YouTube.

Entre os jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos estão:

Brasil x Marrocos: sábado, 13 de junho, às 19h;

Brasil x Haiti: sexta-feira, 19 de junho, às 21h30;

Escócia x Brasil: quarta-feira, 24 de junho, às 19h.

O canal também exibe partidas que não fazem parte dos pacotes adquiridos pelas principais emissoras de televisão. Entre os confrontos com destaque na primeira fase estão:

Catar x Suíça;

Haiti x Escócia;

Espanha x Cabo Verde;

Irã x Nova Zelândia;

Iraque x Noruega;

Argentina x Argélia;

Portugal x República Democrática do Congo;

Gana x Panamá;

Canadá x Catar;

Panamá x Croácia;

Suíça x Canadá;

Bósnia e Herzegovina x Catar;

Marrocos x Haiti;

África do Sul x Coreia do Sul;

Senegal x Iraque;

Cabo Verde x Arábia Saudita;

Egito x Irã;

Panamá x Inglaterra;

Jordânia x Argentina.

Após a fase de grupos, a CazéTV continuará exibindo todas as partidas eliminatórias, incluindo a fase de 32 avos, oitavas de final, quartas de final, semifinais, disputa pelo terceiro lugar e a final, marcada para 19 de julho.

Para assistir, o torcedor deve acessar o YouTube pelo celular, computador, tablet ou televisão conectada, pesquisar por “CazéTV” e selecionar a transmissão ao vivo.

Não é necessário pagar assinatura para acompanhar os jogos pelo YouTube. A programação do canal também inclui pré-jogo, entrevistas, análises, programas especiais e cobertura diretamente das cidades que recebem o Mundial.

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