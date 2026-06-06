Cristiano Ronaldo joga hoje? Onde vai passar Portugal x Chile e escalações

Chile e Portugal se enfrentam em último jogo antes da Copa do Mundo - Getty

Portugal recebe o Chile no sábado, no Estádio do Jamor, em Oeiras, para um amistoso internacional, a menos de uma semana do início da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece neste sábado, 6 de junho, a partir das 14h45 (de Brasília).

A equipe de Roberto Martínez ainda não sofreu gols em dois amistosos disputados em 2026 e usará esta partida como mais um aquecimento para a Copa do Mundo em casa.

O Chile chega a Oeiras depois de terminar em último lugar nas eliminatórias da CONMEBOL e ficar de fora da Copa do Mundo pelo terceiro ciclo consecutivo.

Onde assistir o jogo de Portugal x Chile hoje

O amistoso será disputado neste sábado (6), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, com transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

A principal expectativa para o amistoso entre Portugal e Chile é a presença de Cristiano Ronaldo entre os titulares. Aos 41 anos, o camisa 7 continua sendo uma das referências da equipe de Roberto Martínez e deve liderar o ataque português no último teste antes da Copa do Mundo de 2026.

Mesmo com algumas ausências importantes, como Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, Portugal mantém um elenco recheado de estrelas. O meio-campo deve contar com a criatividade de Bruno Fernandes e Bernardo Silva, enquanto Pedro Neto e Trincão aparecem como opções pelos lados do campo.

A provável escalação de Portugal para enfrentar o Chile é: Diogo Costa; Dalot, António Silva, Gonçalo Inácio e João Cancelo; Pedro Costa, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Trincão, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.

Sem vaga na Copa do Mundo de 2026, o Chile utiliza o amistoso para avaliar jogadores e dar sequência ao processo de renovação conduzido pelo técnico interino Nicolás Córdova.

A equipe chilena deve entrar em campo com uma formação equilibrada, apostando na experiência de Guillermo Maripán na defesa e em nomes mais jovens no setor ofensivo para tentar surpreender uma das seleções apontadas como candidata ao título mundial.

A provável escalação do Chile é: Vigouroux; Lichnovsky, Maripán, Gómez e Suazo; Pizarro, Loyola e Fáundez; Osorio, Altamirano e Tapia.