Arsenal doa meias de futebol usadas para cavalos e burros doentes

Meias são o ápice dos presentes ruins – meias usadas são muito piores-, mas para esses cavalos e burros, elas são o sonho de toda criança. Isso porque essas meias vermelhas estilosas foram doadas pelos jogadores do Arsenal FC, recém-coroado campeão. As meias foram usadas como curativos para cavalos e burros em recuperação de cirurgias, para manter os insetos longe das patas.

Nicola Knight, do Santuário de Cavalos Redwings, disse que a doação foi “uma das mais incomuns” que a organização já recebeu, mas que, mesmo assim, “fez toda a diferença”.

“As meias estão sendo usadas para tudo, desde proteger as patas sensíveis dos nossos animais resgatados das moscas até manter os curativos veterinários no lugar”, disse Knight a Faye Martin, do Southwest News Service.

“Eles também os protegem do atrito da cabeçada e até mesmo seguram os pelos das patas enquanto os cascos são aparados. São equipamentos fantásticos e estamos muito satisfeitos que o Arsenal tenha entrado em contato conosco.”

Michael Lloyd, Gerente de Sustentabilidade Operacional do Arsenal FC, teve a ideia de doar as meias que os jogadores não usavam mais ou que já estavam muito gastas e entrou em contato com a Redwings.

“Estamos sempre buscando maneiras de reduzir o desperdício e causar um impacto positivo por meio das ações que tomamos como clube, e é ótimo que possamos trabalhar juntos para reaproveitar nossos equipamentos antigos para o cuidado e bem-estar dos animais”, disse Lloyd.

A Redwings é responsável por mais de 1.500 cavalos, pôneis, burros e mulas, com mais de 1.000 sob seus cuidados diários. Além disso, esses animais precisam de dois pares, não apenas um. Sem dúvida, muitos outros fardos de meias aparecerão no Hospital Veterinário, já que a equipe — agora de volta à elite europeia — busca defender seu título quando o futebol retornar em agosto.

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