A Argentina será eliminada da Copa do Mundo se perder para o México?

Após vencer o México na segunda rodada, a Argentina renovou a esperança de se classificar para as oitavas de final na Copa do Mundo do Catar; saiba do que a equipe precisa para se salvar

As chances da Argentina de se classificar para a Copa do Mundo da FIFA agora dependem da última partida do Grupo C contra a Polônia. Mas como e por que a Argentina pode ser eliminada da Copa do Mundo?

Entenda a real situação dos hermanos e do que precisam para se salvar no grupo C do Mundial da FIFA.

Há 3 possibilidades da Argentina na Copa do Catar 2022

Se a seleção dos argentinos perder para a Polônia na última rodada do grupo C, está eliminada da Copa do Mundo, independente do resultado no outro jogo. Veja os cenários:

1) Argentina ganhar da Polônia

Se os argentinos vencerem os poloneses nesta quarta-feira se classificam para as oitavas de final, sem importar o resultado do outro confronto na chave.

Felizmente para a Argentina e Lionel Messi, a classificação para a Copa da FIFA 2022 no Catar ainda está em suas próprias mãos. Uma vitória contra a Polônia na última partida do Grupo C garante a qualificação da seleção dos argentinos nas oitavas de final.

Uma vitória sobre a Polônia fará com que a contagem de pontos da seleção dos argentinos suba para seis pontos - uma soma que só pode ser igualada pela Arábia Saudita se vencer o México no último jogo da fase de grupos. No entanto, com a Argentina mantendo uma diferença positiva de dois gols sobre a Arábia Saudita atualmente, o time asiático precisará vencer por uma grande margem para negar à Argentina a primeira posição no Grupo C.

2) Argentina perder para a Polônia

Se os argentinos perderem para os poloneses na última rodada aí se despedem mais cedo do Catar. Também não importa qualquer resultado entre Arábia Saudita e México.

3) Argentina empatar com a Polônia

O empate é um cenário complexo tanto para a seleção dos argentinos quanto Polônia. Como os europeus tem um ponto a mais, os argentinos vão ter que torcer por um triunfo dos mexicanos contra os árabes para se classificarem, ou se o México não ganhar por dois gols de diferença.

Mas se a vitória for da Arábia Saudita, aí a seleção dos argentinos está eliminada.

Os argentinos podem pegar nas oitavas de final?

Se avançar para as oitavas de final, a seleção da seleção dos argentinos pode enfrentar a França ou Austrália, Dinamarca e Tunísia. Tudo vai depender da posição de cada uma delas.

Se os hermanos terminarem a fase de grupos em primeiro, aí vão jogar contra o segundo do grupo D, na chave ao lado. Mas se ficarem em segundo, aí vão disputar as oitavas com o líder do grupo D, provavelmente a França.

Vencer a Polônia será importante não apenas para se classificar, como para se firmar na liderança do grupo C e evitar de encontrar a França nas oitavas de cara.

Onde assistir ao jogo da Argentina na Copa?

O jogo da seleção dos argentinos contra a Polônia na quarta-feira, 30 de novembro, será transmitido na Globo, SporTV, além das plataformas GloboPlay, portal GE, canal do Casimiro e o FIFA+.

Na TV aberta ao vivo e de graça para todo o país, é Luis Roberto quem narra a partida ao lado dos comentaristas Roger Flores, Caio Ribeiro e Sálvio Spinola. Já no SporTV dá para assistir com Luiz Carlos Jr na narração e comentários de Paulo Vinicius Coelho, Grafite e Sandro Meira Ricci.

Para o torcedor que quer assistir online, é só sintonizar nas plataformas do GloboPlay, também para quem não é assinante, além das opções FIFA+, canal do Cazé no Youtube ou Twitch e o site do GE de graça com retransmissão das imagens da Globo.

Polônia x Argentina (3ª rodada do grupo C)

Quando: Quarta-feira, 30 de novembro

Horário: às 16h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio 974, no Catar.

Transmissão: Rede Globo, SporTV, Globoplay, FIFA+ e canal do Casimiro

