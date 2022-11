Quando começa as oitavas de final da Copa do Mundo 2022 no Catar

Confira quando as oitavas da Copa do Mundo vão começar. Foto: Reprodução / FIFA Oficial @roadto2022en

Saiba quando as oitavas de final na Copa do Catar vão começar e quem já está classificado

Trinta e duas seleções disputam a fase de grupos na Copa do Mundo do Catar, mas só dezesseis avançam para as oitavas de final. Em cada chave, somente os dois melhores disputarão a primeira etapa do mata-mata em partida única, seguindo o chaveamento da FIFA. Entenda como funciona as oitavas, a data e quais seleções já estão dentro.

Data das oitavas de final da Copa do Mundo 2022

Os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA estão marcados para os dias 03, 04, 05 e 06 de dezembro no Catar e contará com 16 seleções.

Com o calendário já definido, as seleções seguem o chaveamento imposto pela FIFA no sorteio realizado em abril deste ano. Na primeira fase do mata-mata, o líder do grupo A, por exemplo, vai jogar contra o segundo colocado do grupo B, e assim sucessivamente até o grupo H.

Serão oito jogos no total, dois por dia divididos em duas faixas: 12h e 16h, horário de Brasília, além de estádios completamente diferentes.

Confira a tabela completa com todas as datas das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar 2022.

SÁBADO (03 de dezembro):

1ª A x 2º B - 12h

1º C x 2º D - 16h

DOMINGO (04 de dezembro):

1º D x 2º C - 12h

1º B x 2ª A - 16h

SEGUNDA-FEIRA (05 de dezembro):

1º E x 2º F - 12h

1º G x 2º H - 16h

Terça-feira (06 de dezembro):

1º F x 2º E - 12h

1º H x 2º G - 16h

Como funciona as oitavas da Copa do Mundo?

Ao fim da terceira e última rodada na fase de grupos, dezesseis seleções se classificam para as oitavas de final, a primeira etapa do mata-mata no torneio da FIFA, sendo os líderes de cada grupo e os segundos lugares.

O chaveamento das oitavas de final na Copa do Mundo segue o seguinte formato: o 1º B x 2ª A, enquanto o 1º C joga contra o 2º D e assim sucessivamente até o grupo H, o último na chave.

As oitavas são disputadas em partida única, ou seja, quem vencer passa para as quartas na Copa do Mundo. Porém, em caso de empate no tempo normal, a prorrogação será iniciada. Se a igualdade persistir, aí a disputa de pênaltis entre as seleções define quem avança.

Os oito vencedores vão para as quartas de final, onde seguem o chaveamento definido pela FIFA.

Países classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo

A seleção da França é a única já classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Até o fim da segunda rodada outras equipes poderão garantir a sua vaga no mata-mata.

Pelo grupo D, os franceses venceram a Austrália na primeira rodada por 4 a 1, enquanto na segunda superaram os dinamarqueses por 2 a 1, com dois gols de Mbappé. Líder com 6 pontos, o resultado colocou os Le Bleus na próxima fase com uma rodada de antecedência.

A situação nos outros grupos segue embolada. O Brasil, no grupo G, pode se garantir na próxima etapa se vencer os suíços já que não poderá mais ser alcançado pelo segundo colocado. Já no grupo E, a Espanha também pode se garantir se vencer a Alemanha na segunda rodada.

FRANÇA (grupo D)

Como assistir aos jogos das oitavas na Copa do Mundo?

Assim como na fase de grupos, todos os jogos da Copa do Mundo do Catar serão transmitidos na Globo, na TV aberta, além do SporTV. Entre as plataformas, dá para assistir no GloboPlay, o portal GE, o canal do Casimiro e o FIFA+ em todo o Brasil.

Na TV aberta, os torcedores poderão acompanhar o embate ao vivo e de graça. Já no SporTV, somente assinantes tem acesso aos canais da emissora.

Todas as plataformas digitais, GloboPlay, o portal GE, os canais do Casimiro e o FIFA+ exibem de graça as partidas do Mundial em todos os dias.

